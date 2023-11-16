У розробника ігор S.T.A.L.K.E.R та "Козаки" змінився власник

В українській компанії GSC Game World, відомій завдяки іграм S.T.A.L.K.E.R. та Cossacs, змінився власник. Ним став Максим Кріппа.

Раніше студією володів засновник студії Сергій Григорович, але його ім’я зникло з реєстрів. За даними Opendatabot, зміни відбулися 22 вересня, передає Forbes.

Тепер єдиним засновником української юрособи "ГСК Україна" значиться зареєстрована на Кіпрі GSC GAME WORLD GLOBAL LTD. Її кінцевим бенефіціаром є Максим Кріппа. Він зазначений як громадянин України, але зареєстрований в ОАЕ.

ТОВ "ГСК Україна" (англійська назва GSC UKRAINE LLC) – нова компанія, яку зареєстрували 8 березня 2023 року. Її статутний капітал – 100 тис. грн. З 21 вересня 2023 року компанією керує Катерина Ткаченко.

Макс Кріппа – колишній діловий партнер ексвласника американської ракетної компанії Firefly Макса Полякова.

За даними порталу DOU, Кріппа загалом має стосунок до 22 компаній, зокрема, він володіє студією Maincast та кіберспортивною командою NAVI.

Про те, що Кріппа є власником GSC Game World, ще в березні 2023 року розповів співзасновник студії Maincast Віталій Волочай.