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Новини
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Україна вийшла на серійне виробництво аналогів "Шахедів", – Мінстратегпром

олександр,камишін

Україна виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

Про це під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Forbes.

За його словами, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", – сказав міністр.

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання", – пояснив урядовець.

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з "Укроборонпромом", адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор. "Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо", – сказав він.

Наприклад, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

"У цьому плані "український "Шахед" з’явився саме на державному заводі", – сказав міністр.

Раніше в "Укроборонпромі" заявили, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій.

Автор: 

безпілотник (530) дрони (357) Камишін (67)


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Топ коментарі
+11
Зеленожопый ИДИОТИК! Твоя борода - это не признак ума!
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16.11.2023 11:54
+7
Вау! Десятки на місяць! От тепер рашкє точно капєц!
Цікаво, "десятки" це більше полутора тисяч руснявих чи ні?
Думаю так, тому треба нарощувати виробництво бруківки і асфальту. Тим більше крім "дирчиків" в нас є ще аж цілих три перероблених С-200 (проти всього навсього близько вісьмисот їхніх крилатих), тому пабєда не за горами.
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16.11.2023 12:14
+5
15-це півтора десятка.Треба ж і на асфальт залишити.
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16.11.2023 12:33
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Зеленожопый ИДИОТИК! Твоя борода - это не признак ума!
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16.11.2023 11:54 Відповісти
Тупоголове зелене тріпло , потрібно робити ,виробляти , а не теліпати язиком .

Хто вже вставить клепку в голову , чи це не реал?

Зуби дані людині ще й для того ,щоб тримати за ними язика . Піарщики хренові.
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16.11.2023 12:27 Відповісти
Мабуть, треба цією технологією з Ізраїлем поділитись - буде чим відповідати Ірану і усім його проксі.
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16.11.2023 12:12 Відповісти
Вау! Десятки на місяць! От тепер рашкє точно капєц!
Цікаво, "десятки" це більше полутора тисяч руснявих чи ні?
Думаю так, тому треба нарощувати виробництво бруківки і асфальту. Тим більше крім "дирчиків" в нас є ще аж цілих три перероблених С-200 (проти всього навсього близько вісьмисот їхніх крилатих), тому пабєда не за горами.
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16.11.2023 12:14 Відповісти
"десятки" -- це 20 чи 200? Хотілося б уточнити
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16.11.2023 12:20 Відповісти
15-це півтора десятка.Треба ж і на асфальт залишити.
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16.11.2023 12:33 Відповісти
Волонтери давно виробляють дрони десятками у приватних гаражах та майстернях. Називати таку саму продуктивність "серійним виробництвом" може лише нахабна зеленська шобла.
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16.11.2023 12:42 Відповісти
десятки это до ста! к сожалению.но дроны это не самолеты после освоения можно быстро увеличивать производство.главное начать.
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16.11.2023 13:13 Відповісти
до двухсот а не до ста после двухсот - уже "сотни"
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16.11.2023 13:42 Відповісти
Ох, чую, не с нашими проВОРными умельцами...
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16.11.2023 14:55 Відповісти
ми такі різкі, як оті кролі.
всього рік пройшов, як нас почали закидати шахедами, а ми вже, десять на місяць плануємо випускати.
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16.11.2023 12:27 Відповісти
Коли у зегевари борода відросте до колін-тоді можна буде спробувати і два десятки випустити.
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16.11.2023 12:36 Відповісти
зелені мерзотні казки
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16.11.2023 12:34 Відповісти
**** і ти - не мішки ворочать...
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16.11.2023 12:43 Відповісти
докладывать нужно о количестве уничтоженных целей, а не о числе произведенных единиц.
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16.11.2023 12:58 Відповісти
Це той ********* шо Кичка звинувачував у непрацюючих бомбсховищах, за які відповідають його зєлєнопартійці в районах Києва
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16.11.2023 13:39 Відповісти
На ЦН вже армія ботів налетіла ?Камишін не ЗЕлений він Ахметівський аграрний магнат - як і увесь ахметівський Кабмін - Єрмак працює на батька мафії Ахметова +рашка
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16.11.2023 14:05 Відповісти
Ще забули вказати адресу виробництва
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16.11.2023 14:09 Відповісти
грубо кажучі нібуя поки у нас немае. на полі боя потрібні аналоги ланцетів а не шахедів. і у кацапів і того і іншого багато. у нас еденично.
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16.11.2023 14:10 Відповісти
Що таке десяток шахедів для нашої країни в умовах війни?Не позорно?
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16.11.2023 14:14 Відповісти
Ще й як!
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16.11.2023 14:56 Відповісти
ганьбище.. за чотири роки зебіли-аніматори Найвеличнівшивого провалили усе...
лише кров'ю і пОтом ЗСУ, добровольців-волонтерів, невідомих Героїв.. Україна тримається не завдяки , а всупереч зусиль зеленої влади мародерів
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16.11.2023 14:45 Відповісти
І коли відповідати будемо? -- https://www.youtube.com/watch?v=CTrVByIWACQ Страшний ранок. Наліт "шахедів" на Хмельниччину.
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16.11.2023 14:53 Відповісти
В Україні потрібно виробляти не "десятки", а "сотні" БПЛА на місяць! Цей zедебіл не розуміє навіть, про що говорить. Чувак вийшов з ахметовських структур, де займався "питаннями інвестицій" в агросекторі. Зараз воно будує дрони... Це нам за те, що не молимось
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16.11.2023 15:34 Відповісти
В нас є можливості відкрити підприємства в Польші, Румунії, інших країнах партнерів. Чому на другому році не будують заводи, чому українці там не вкалують у три зміни, клепаючи сотні дронів на місяць, щоб зажахати будь-яке місто на рашці, щоб кацапи на власній шкурі побачили, як буває, коли в будь-яку мить може зруйнувати тобі будинок, роботи, обірвати життя твоїх дітей. Кожної миті ! Про ракети взагалі мовчу. Майже два роки війни...
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16.11.2023 16:21 Відповісти
Это не количество, никакого действия на войну оно не окажет. Сейчас нужны тысячи дронов в месяц, как минимум.
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17.11.2023 19:28 Відповісти

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