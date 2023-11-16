БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1014 відвідувачів онлайн
Новини
277 0

Росіяни залишили жителів окупованої частини Запорізької області без зарплат і пенсій

пенсія

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники залишили людей без зарплат і соціальних виплат.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області РФ знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників", – зазначив він.

Федоров зауважив, що поки гауляйтер Балицький обіцяє на камери пропагандистів, що "всі соціальні зобов’язання будуть виконані", люди розповідають, що співробітники водоканалу у Мелітополі не отримують зарплати вже півтора місяця, колектив музичної школи – місяць викладав задаром.

Також, за словами міського голови, затримують пенсії та дитячі виплати.

"Бодай якось утримувати ТОТ окупантам стає все складніше. Чекаємо на звільнення наших людей", – додав він.

Автор: 

Запоріжжя (510) окупація (183) пенсія (681) зарплата (1115)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 