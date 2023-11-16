Росіяни залишили жителів окупованої частини Запорізької області без зарплат і пенсій

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники залишили людей без зарплат і соціальних виплат.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Ані пенсій, ані зарплат – у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області РФ знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників", – зазначив він.

Федоров зауважив, що поки гауляйтер Балицький обіцяє на камери пропагандистів, що "всі соціальні зобов’язання будуть виконані", люди розповідають, що співробітники водоканалу у Мелітополі не отримують зарплати вже півтора місяця, колектив музичної школи – місяць викладав задаром.

Також, за словами міського голови, затримують пенсії та дитячі виплати.

"Бодай якось утримувати ТОТ окупантам стає все складніше. Чекаємо на звільнення наших людей", – додав він.