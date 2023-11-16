Мінцифри готує стратегію розвитку інновацій в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував національну стратегію інновацій України. Документ презентують уже цієї зими.

Про це він повідомив під час заходу Європейської бізнес-асоціації.

"Зустрілися з підприємцями, топменеджментом українських компаній та урядовцями, щоб обговорити, чому важливо зараз розвивати інновації. Це про майбутнє України. Наш ключ до посилення цифрової економіки, зростання ВВП та створення мільйонних компаній", – наголосив Федоров.

За його словами, у межах роботи над стратегією команда Мінцифри проаналізувала досвід топових країн за рівнем ВВП, залучила бізнес та найкращих експертів.

"Виокремили основні напрями роботи, а також пріоритетні сфери. Це буде зрозуміла відповідь на запитання, як розвивати інновації в Україні. Презентуємо вже цієї зими, щоб дати потужний поштовх для економічного зростання", – додав міністр.

Як підкреслив урядовець, зараз в Україні є всі передумови: "маємо круті компанії з революційними продуктами, потужний технологічний сектор, унікальні стартапи та людський капітал".

Як повідомлялося, в Україні розробили дорожню карту регулювання штучного інтелекту.