Євросоюз запровадить санкції проти сина Медведєва і родички путіна, – ЗМІ

Європейська комісія пропонує у межах 12-го пакету санкцій проти рф запровадити санкції щодо десятків осіб, серед яких син заступника голови Радбезу росії Дмитра Медведєва та родичка володимира путіна.

Про це пише The Guardian.



Серед 47 осіб, яких Єврокомісія хоче додати до санкційних списків, є двоюрідна сестра путіна Анна Цивільова, яка очолює фонд "захисників вітчизни", що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.



Також у списку є Ілля Медведєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям і датою народження єдиного сина експрезидента рф. Його підозрюють в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.



Зазначається, що, ймовірно, включення до санкційних списків родичів російських високопосадовців, у тому числі путіна, викличе гнів у кремлі.

Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія представила державам-членам пропозиції щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії.