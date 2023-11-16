Окупанти вчетверте за останні тижні атакували електростанцію ДТЕК. Обладнання ТЕС серйозно пошкоджено
Російські окупанти вчергове атакували одну з теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні.
Як повідомляє пресслужба компанії, через обстріли на станції серйозно пошкоджено обладнання.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих. Водночас без світла та води залишився один із населених пунктів поруч зі станцією.
"Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюємо над поверненням води в місто", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК додали, що за останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС, остання трапилася 7 листопада.
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