Сенат США схвалив законопроєкт для уникнення шатдауну без коштів для України

Сенат США 15 листопада ухвалив тимчасовий проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду (так званого "шатдауну").

Як пише CNN, за законопроєкт віддали 87 голосів, проти висловилися 11 сенаторів.

Тепер документ направлять президенту Джо Байдену для підписання.

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Зокрема, законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Ухвалена пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Раніше лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер заявив, що єдиний пакет заходів національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону США, розглядатиметься Палатою представників після Дня Подяки, який цьогоріч відзначається 23 листопада.