На окупованій Запорізькій АЕС стався частковий блекаут

У вівторок, 14 листопада, через некомпетентність російських окупантів та працівників "Росатома" на захопленій Запорізькій АЕС стався частковий блекаут.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці АЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

"У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями. Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що через "цілковиту непрофесійність російських окупантів" на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов.

"Наголошуємо, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта", – наголосили в компанії.

Загалом від початку окупації АЕС там сталося сім повних блекаутів.