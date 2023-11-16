БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1045 відвідувачів онлайн
Новини
956 1

На окупованій Запорізькій АЕС стався частковий блекаут

заес,аес,запорізька

У вівторок, 14 листопада, через некомпетентність російських окупантів та працівників "Росатома" на захопленій Запорізькій АЕС стався частковий блекаут.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці АЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

"У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями. Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що через "цілковиту непрофесійність російських окупантів" на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов.

"Наголошуємо, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта", – наголосили в компанії.

Загалом від початку окупації АЕС там сталося сім повних блекаутів.

Автор: 

Енергоатом (1194) електроенергія (4219) Запорізька АЕС (342) блекаут (48)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" Абізяна з гранатою" не заспокоюється...
показати весь коментар
16.11.2023 10:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 