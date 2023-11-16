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Мінцифри працює над створенням платформи IT-фрілансерів

федоров

Мінцифри працює над створенням українського Upwork – платформи фрілансерів IT-індустрії.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз думаємо та працюємо із деякими ІТ-кластерами над проєктом, який по суті український Upwork. Ми хочемо об'єднати бізнес на одній платформі для всього світу і скажемо, що ми, як держава, даємо певні гарантії", – сказав Федоров.

За його словами, платформа поєднає український IT-бізнес, якому потрібні замовлення. Компанії матимуть змогу залучати зарубіжних замовників під гарантії держави.

Upwork Global Inc. – це американська платформа фрілансерів зі штаб-квартирою в Санта-Кларі та Сан-Франциско (Каліфорнія). Компанія була створена у 2013 році.

Раніше результати опитування DOU показали, що ситуація з роботою в ІТ-індустрії помітно ускладнилася на другому році повномасштабної війни. Зокрема, майже половина айтівців пішли з роботи чи проєкту упродовж року.

Автор: 

IT-індустрія (315) Федоров Михайло (252)


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