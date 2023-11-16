YouTube позначатиме контент, створений штучним інтелектом

YouTube невдовзі вимагатиме розкриття інформації про відео, які містять контент, створений штучним інтелектом і який може ввести глядачів в оману.

Як пише CNN, платформа, що належить Google, тепер вимагатиме від авторів додавати мітки, коли вони завантажуватимуть контент, який включає "змінений або синтетичний контент, який є реалістичним, у тому числі з використанням інструментів ШІ".

Зазначається, що нові мітки будуть потрібні лише для "реалістичного" контенту, створеного ШІ або іншого синтетичного вмісту. Це включає, наприклад, відео, які реалістично зображують подію, якої ніколи не було, або контент, який показує, як хтось говорить або робить те, чого насправді не робив.

"Це особливо важливо у випадках, коли контент обговорює делікатні теми, такі як вибори, поточні конфлікти та кризи в галузі охорони здоров’я, або державних посадових осіб", – заявили віце-президенти YouTube Дженніфер Фланнері О'Коннор та Емілі Мокслі.

Можливість позначити відео з розкриттям інформації буде додана під час завантаження відео на YouTube і почне діяти на початку наступного року. Спеціальні мітки з'являтимуться на панелях опису до відео, однак для "певних типів контенту на делікатні теми" мітки будуть розміщені на більш помітному місці на самому відео.

Контент, створений за допомогою власних генеративних інструментів штучного інтелекту YouTube, також буде позначений.

Автори контенту, які не використовуватимуть нове позначення, можуть зіткнутися з санкціями, такими як видалення контенту або призупинення участі в партнерській програмі YouTube, яка надає змогу монетизувати контент.

Синтетичний або згенерований штучним інтелектом контент, який порушує правила спільноти, підлягатиме тим самим обмеженням або видаленню, що й інші відео.