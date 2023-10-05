У Києві регламентували електронні консультації з громадськістю через "Київ Цифровий"

Для більшої залученості киян до рішень міської влади у Київській міській державній адміністрації розробили порядок проведення електронних консультацій із громадськістю за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий" у модулі "Опитування".

Як ідеться в повідомленні КМДА, йдеться про обговорення проєктів нормативно-правових актів, перейменування об’єктів міської топоніміки та соціологічні опитування.

Відповідне рішення 5 жовтня підтримали депутати Київської міської ради 64 голосами "за".

"Хочу підкреслити, що основною платформою для консультацій із громадськістю щодо проєктів нормативно-правових актів залишатиметься Офіційний портал Києва. Мобільний застосунок "Київ Цифровий" – додаткова можливість у цьому процесі. Це жодним чином не заміняє інші інструменти участі, які функціонують у столиці, навпаки – розширює можливості для громади", – прокоментував прийняте рішення Київради директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Він підкреслив, що наразі в застосунку "Київ Цифровий" кількість відданих голосів у модулі "Опитування" більше 3 млн. Зокрема, кияни активно брали участь у процесі перейменування та віддали понад 6,5 млн голосів за нові назви вулиць, провулків, бульварів, проспектів і площ.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці.