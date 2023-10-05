SkyUp відкриє другу станцію технічного обслуговування в Єгипті

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє ще одну станцію технічного обслуговування – у Шарм-еш-Шейху (Єгипет).

"Станції у нас є в Таллінні (Естонія), в Хургаді (Єгипет). Зараз ще починаємо процес по Шарм-еш-Шейху (Єгипет). Де ще будуть? Там, де ми цього потребуватимемо", повідомив гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Сероухова, зараз ухвалюється рішення щодо необхідності мати власні станції техобслуговування у Канаді та США, на ринки яких компанія вийшла.

"Така ж ситуація (у США та Канаді, – ред.), чи буде нам потрібно чи ні. У нас є SkyStream – українська технічна організація. Щоб працювати за кордоном, ми маємо її сертифікувати як в українській владі (юрисдикції, – ред.), так і в країні оперування. Також дивитимемося на Канаду та Америку: що ми можемо самостійно, що не можемо, чи потрібно нам, чи є для цього можливості, сили. Зараз не можу конкретно відповісти. обирати для себе найкращий шлях", – сказав Сероухов.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp MT – компанія, створена в Європі під брендом SkyUp, – з кінця квітня наступного року планує запустити регулярні рейси.