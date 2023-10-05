Путін заявив, що Росія може відновити ядерні випробування

Росія може відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"Повестися дзеркально у відносинах зі Сполученими Штатами, коли вони підписали, але не ратифікували [документ], в принципі, можна. Але це питання депутатів Держдуми. Теоретично можна відкликати ратифікацію", – заявив президент РФ Володимир Путін, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, фахівці висловлюються за проведення випробувань, щоби переконатися у справній роботі бойових зарядів для нової зброї, але він не готовий сказати, чи потрібно це робити прямо зараз. Однак якщо Росія відкличе ратифікацію відповідного договору, то цього "буде цілком достатньо", щоб відновити випробування у разі потреби.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань не може набути чинності без ратифікації 44 країн, які мають ядерний потенціал і техніку. На сьогодні 8 країн, включно зі США, або не підписали або не ратифікували документ. Таким чином, єдине, що утримує країни від випробувань, – це односторонні мораторії на такі вибухи.

Путін також заявив про проведення "останнього успішного випробування" "Буревісника" – міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою, відомою в США як Чорнобиль, що "літає". Таким чином він підтвердив інформацію The New York Times, яка писала про це 2 жовтня, посилаючись на свіжі супутникові знімки Нової Землі. Після виходу матеріалу в Кремлі все заперечували.