БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1611 відвідувач онлайн
Новини
253 1
житло (531) компенсації (307) ремонт (1450) єВідновлення (58)

"єВідновлення": Компенсації за вже зроблені ремонти почнуть виплачувати з 1 січня. ІНФОГРАФІКА

війна,житло,зруйноване

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, йдеться про громадян, що робили ремонти власним коштом.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

Механізм буде таким самим як і по інших категоріях "єВідновлення":

  • подання заяви через "Дію";
  • розгляд заяви комісією;
  • визначення розміру виплати.

При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

"Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно для отримання компенсацій за зроблений ремонт. При бажанні вони можуть бути додатково надані комісії, але не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

єВідновлення: Компенсації за вже зроблені ремонти почнуть виплачувати з 1 січня 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"єВідновлення"- програма від єВіслюка, одразу після єСтипендія для носія благодатної сперми в єРимму... Чи буде єМозок у єМакітрі для клінічних ідіотів імені 73%?
показати весь коментар
06.10.2023 12:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 