"єВідновлення": Компенсації за вже зроблені ремонти почнуть виплачувати з 1 січня. ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10063 про зміни до закону №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, йдеться про громадян, що робили ремонти власним коштом.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

Механізм буде таким самим як і по інших категоріях "єВідновлення":

подання заяви через "Дію";

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла та чек-лист із встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

"Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно для отримання компенсацій за зроблений ремонт. При бажанні вони можуть бути додатково надані комісії, але не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію", – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.