Європейська авіакомпанія під брендом SkyUp запустить регулярні рейси з кінця квітня

Авіакомпанія SkyUp MT – компанія, створена в Європі під брендом SkyUp, – з кінця квітня наступного року планує запустити регулярні рейси.

Про це розповів гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, тепер ми можемо виконувати як регулярні, так і чартерні перевезення в Євросоюзі самостійно. Коли будуть перші чартерні рейси? Вони вже є. Коли будуть перші регулярні рейси? Плануємо наступної весни", – сказав Сероухов.

Він наголосив, що відкриття авіакомпанії на Мальті – це крок до того, щоб стати частиною європейської спільноти та мати можливість оперувати в Європі самостійно, а не лише за допомогою ACMI-контрактів.

Згідно з планами компанії, регулярні рейси будуть виконуватися з кінця квітня "напередодні травневих свят". Рейси виконуватимуться у межах ЄС. Зокрема, розглядаються польоти з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Румунії та Молдови до туристичних локацій Греції, Кіпру, Іспанії.

Компанія вже виконує чартерні рейси між Європою та Єгиптом із 20 вересня.

Відповідаючи на питання чи самостійний проект SkyUp авіакомпанія на Мальті чи є партнери, Сероухов відповів, що це "партнерська компанія, яка створена в Європі під брендом SkyUp".

"Це компанія точно з українським серцем та українським персоналом", – сказав гендиректор SkyUp.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines відкрила компанію на Мальті та отримала відповідні сертифікати, які у перспективі дозволять відкрити регулярні рейси в Європі, а також дозволять ефективно виконувати контракти на умовах АСМІ.

Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737. Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.

Раніше повідомлялося, що європейський підрозділ українського лоукостера SkyUp – мальтійська авіакомпанія SkyUp MT – 9 травня розпочала комерційні польоти.