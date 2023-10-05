НБУ вирішив ліквідувати колишній банк зятя Юлії Тимошенко

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року НБУ відніс АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

НБУ відніс цей банк до категорії проблемних через невиконання без обґрунтованих причин рішення регулятора про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Як повідомлялося, до червня 2020 року співвласником "Укрбудінвестбанку" був зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, йому належало 46,31% акцій фінустанови. Влітку того ж року він продав свою частку.

Наразі власниками банку на його сайті вказані Світлана Дем’яненко (74,93%), Юлія Подгорниц та Людмила Міневич (по 9,9%), а також Наталя Шишова (5,27%).