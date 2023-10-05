Туроператор власників українського SkyUp відкрив представництва в 6 країнах та закрився в Білорусі

Туроператор Join UР!, що належить співзасновникам української авіакомпанії SkyUp Airlines Тетяні та Юрію Альбу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відкрив представництва в шести нових країнах і закрив у Білорусі.

Про це розповів гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Join UР! встиг за ці півтора роки після початку повномасштабної війни відкритися в шести країнах і в одній закритися. Відкрилися в трьох країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії, Казахстані. Закрилися в Білорусі", – повідомив Сероухов.

Він наголосив, що в Білорусі компанія припинила діяльність з перших днів повномасштабної війни.

"Туроператор не може там працювати доти, доки є чинний політичний режим. Незважаючи на будь-які можливі доходи, загалом це неприйнятно абсолютно", – сказав гендиректор SkyUp.

Він нагадав, що туроператор Join UP! є засновником SkyUp.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines у літньому сезоні (з квітня по вересень 2023 року) збільшила кількість виконаних рейсів на 36% – до 6,77 тис. і на 35% більше перевезла пасажирів (995,42 тис.) порівняно з минулим роком.