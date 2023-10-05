Схема на 200 мільйонів: "Укрзалізниці" відшкодували 20 мільйонів збитків від махінацій із закупівлями газу

Приватна компанія перерахувала "Укрзалізниці" 20 млн грн як частину збитків, заподіяних нею товариству впродовж 2016-2020 років. Це стало можливе завдяки Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які в червні цього року викрили махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб "Укрзалізниці".

Як ідеться в повідомленні НАБУ, загалом компанія взяла на себе зобов’язання відшкодувати "Укрзалізниці" 68,16 млн грн.

Детективи з'ясували, що з грудня 2016 по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур.

Крім того учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 грн до 1000 грн на тис. кубометрів. При цьому посадовці АТ "Укрзалізниця" були поінформовані про вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, проте ігнорували їх, фактично надаючи перевагу обраним компаніям. Отримана неправомірна вигода розподілялась між широким колом учасників злочинної змови.

Під час розслідування, яке НАБУ і САП розпочали у лютому 2020 року, одна з приватних газових компаній визнала неприйнятність вчинених злочинних дій власним менеджментом та погодилась частково відшкодувати "Укрзалізниці" завдану шкоду.

Слідство у справі триває. Наразі підозрюються 4 особи.