Український лоукостер SkyUp у літньому сезоні збільшив кількість рейсів на 36%

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у літньому сезоні (з квітня по вересень 2023 року) збільшила кількість виконаних рейсів на 36% – до 6,77 тис. і на 35% більше перевезла пасажирів (995,42 тис.) порівняно з минулим роком.

Про це повідомив гендиректор SkyUp Дмитро Сероухов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Фінансові показники кращі, ніж минулого року, це однозначно. Якщо порівнювати літній сезон минулого та нинішнього років, то маємо наступні результати: за період з 1 квітня 2022 року до 25 вересня 2022 року виконано 4 948 рейсів, перевезено 736 928 пасажирів; аналогічний період нинішнього року – 6 772 рейси та 995 422 тис. пасажирів.Таким чином, бачимо зростання операційної діяльності на 36% у літньому сезоні цього року", – сказав Сероухов.

За словами Сероухова, значно зросла сума сплачених до держбюджету України податків. Із початку повномасштабного вторгнення станом на вересень 2023 року SkyUp заплатила 215 млн грн.

SkyUp Airlines за весь 2022 рік перевезла у 2,3 раза пасажирів менше, ніж у 2021 році, – 1,08 млн. Це було пов'язано з повномасштабною агресією Росії та проти України та закриттям українського неба з 24 лютого минулого року. Після початку війни компанія працювала на умовах АСМІ контрактів із десятьма авіакомпаніями, серед яких – Wizz Air, SmartWings, Freebird Airlines, Tailwind Airlines, Corendon Airlines, і всього за 2022 рік виконала 7713 рейсів у 204 аеропорти світу за 627 маршрутами.

Як повідомлялося, SkyUp отримала дозвіл на польоти в Канаді після отримання аналогічного дозволу для польотів у США.