Азербайджан і Північна Македонія відкрили ринки для нових видів українських продуктів

У жовтні 2023 року досягнуто домовленості щодо експорту нових видів продукції українського виробництва в Азербайджанську Республіку та в Республіку Північна Македонія.

Як ідеться в повідомленні Держпродспоживслужби, з Агентством харчової безпеки Азербайджану погоджено форму ветеринарного сертифіката на композитні продукти з вмістом м'яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною, що експортуються до Азербайджанської Республіки.

Із Агентством з продовольства та ветеринарії міністерства сільського, лісового та водного господарства Північної Македонії погоджено форму сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для відправлення до або для транзиту через Республіку Північна Македонія.

У Держпродспоживслужбі звернули увагу на те, що видача сертифіката здоров’я для перероблених кормів для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для відправлення до або для транзиту через Республіку Північна Македонія може здійснюватися лише за умови наявності виробника у переліку потужностей, акредитованих для експорту м’ясних напівфабрикатів до ЄС.