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ІТ-армія України зупинила роботу найбільших аеропортів Росії

самолет

Кіберфахівці української ІТ-армії зупинили роботу найбільших аеропортів РФ, зламавши російську систему бронювання авіаквитків.

"IТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів – зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo", – повідомив віцепрем’єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважв, що, "якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?".

"ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян. Перемога буде за Україною, зокрема й у кіберпросторі", – резюмував Федоров.

ІТ-армія України зупинила роботу найбільших аеропортів Росії 01
ІТ-армія України зупинила роботу найбільших аеропортів Росії 02

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