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Міжнародні аудиторські компанії моніторять використання Україною коштів донорів, – Шмигаль

шмигаль

Міжнародні аудиторські та консалтингові компанії Deloitte Consulting та PricewaterhouseCoopers беруть участь у моніторингу використання допомоги партнерів та донорів України.

"Разом із компанією Deloitte Consulting моніторимо використання прямої бюджетної допомоги від партнерів. Спільно з аудиторською компанією PwC Ukraine перевіряємо прозорість використання донорських коштів. Рухаємося вперед, щоб здолати зовнішнього ворога та подолати всі внутрішні виклики та погрози, зміцнити демократію в нашій країні", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації Антикорупційної програми Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури 5 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Шмигаля, контроль за використанням коштів міжнародних партнерів – один із пріоритетів Державної антикорупційної програми, поряд із прозорими закупівлями, цифровізацією, змінами в управлінні держпідприємствами, розширенням можливостей антикорупційних органів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США організувало нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

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