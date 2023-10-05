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Німеччина (1833) обшук (598) олігарх (246) росія (13633) Усманов (18)

У Німеччині відбулися обшуки майна російського олігарха Усманова

усманов

У Німеччині спеціальний підрозділ митників провів рейд у кількох об’єктах власності російського олігарха Алішера Усманова на півдні Баварії.

Як пише Spiegel, німецькі активи, пов’язані з російським олігархом, наразі заморожені через санкції ЄС у зв’язку з повномасштабним нападом Росії на Україну, передає "Європейська правда".

Кілька розкішних автомобілів були конфісковані з вілли Усманова на озері Тегернзе в Роттах-Егерні, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa. Spiegel зауважує, що наразі не має підтверджень цьому.

Окрім вілли на озері, рейди пройшли принаймні на ще одному об’єкті нерухомості Усманова у Мюнхені.

Влада Німеччини вже розпочинала рейд проти олігарха восени 2022 року. Обшук у віллі на Тегернзе тоді стосувався ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Однак регіональний суд Франкфурта згодом визнав рейд незаконним.

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) також проводили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі Усманова.

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