СБУ повідомила про підозру другу Путіна та гендиректору "Ростєха"

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Чемезова – гендиректора російської корпорації "Ростєх", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Чемезов входить до кола друзів і найближчих соратників президента РФ Владіміра Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського союзу.

"Завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора", – додали в СБУ.

Компанії "Ростєху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них – концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для міноборони РФ оптових партій: винищувачів, фронтових винищувачів-бомбардувальників, балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал", бойових гелікоптерів, ударних та розвідувальних дронів, літаків, танків, реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та інше.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.