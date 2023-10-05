Держава та бізнес мають спільно працювати над перетворенням тимчасового коридору для морського експорту на постійний, – гендиректор "Метінвесту"

Держава та бізнес мають працювати над перетворенням тимчасового коридору для морського експорту української продукції на постійний.

Таку думку висловив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков на конференції "Майбутнє українського експорту" 3 жовтня в Києві, передає пресслужба компанії.

Він зазначив, що після виходу з українських портів перших суден зі збіжжям та металом з'явився обережний оптимізм щодо можливості повноцінного відновлення експорту. Проте військово-політичне керівництво України та бізнес мають докласти додаткових зусиль для того, аби тимчасовий коридор перетворився на повноцінний маршрут.

"ЗСУ, ВМФ, ГУР та Мінінфраструктури працювали над цим питаннями щонайменше вісім місяців. Але нам всім треба ще працювати над тим, щоб цей маршрут став таким, на який ми могли б розраховувати разом з аграріями", – сказав Риженков.

За його словами, відновлення морського експорту є особливо важливим для гірничодобувного сегмента Групи, оскільки неможливість вивозити залізорудну сировину морем змусила компанію значно зменшити завантаження гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Європи експортувалося менш як 10% залізорудної сировини. А основний обсяг експорту йшов морем до Китаю через порти Великої Одеси – "Чорноморськ", Одеський та "Південний".

"Сьогодні наші ГЗК завантажені на 35-40%. Комбінати наших колег працюють навіть із меншими показниками. І тут іншого виходу, як відкривати порти Великої Одеси, не існує", – пояснив він.

Риженков також відзначив, що із втратою маріупольських металургійних комбінатів Україна позбулася майже 50% українського виробництва та експорту металу. Загалом у країні працюють лише чотири металургійні підприємства.

За словами гендиректора Метінвесту, металургійні комбінати Групи "Каметсталь" і "Запоріжсталь" зараз завантажені на 65-75% потужності. А для нормальної роботи металургії потрібно завантажити комбінати на понад 80%. Водночас увесь експорт металу компанія повністю переорієнтувала на європейський ринок.

В уряді вважають, що відкриття українських портів для експорту зможе значно покращити економічну ситуацію в країні.

"Нам потрібне відновлення економіки. Є один фактор, який може швидко й суттєво змінити ситуацію. Це відновлення нормальної логістики та роботи глибоководних портів України. В цьому випадку аграрний ринок заробляє більше, отримує зовсім іншу маржу, може конкурувати та інвестувати. Так само металургійна галузь може почати працювати вже не на 20-30%. А це мільярди доларів валютної виручки – близько $1,6 млрд додаткових надходжень щомісяця", – сказав під час виступу на конференції міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі у Чорному морі діє тимчасовий коридор для цивільних суден, встановлений ВМС ЗСУ. Ним вже пройшли 10 суден з аграрною та металургійною продукцією.