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ВР (2794) майно (107) військовослужбовці (300)

Рада спростила процедуру списання військового майна

вантажівка

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №10039 щодо спрощення процедури списання військового майна.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 309 нардепів.

Відповідно до закону, командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) за спрощеною процедурою.

Списання буде здійснюватися наказом командира за поданням комісії.

"Це все необхідно через руйнування та пошкодження майна внаслідок бойових дій", – уточнив Гончаренко.

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От і добре.
Бо ж ніхто з військових не бажає підписуватись під повну матеріальну відповідальність за майно, яке потім якийсь ворожий ланцет спалить.
Ще чого недоброго люте дбр почне нерви трІпати та вимагати хабар, або ж просто прокуратура відбере житло через суд.
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05.10.2023 13:37 Відповісти
З одного боку це правильно, адже в боях втрачається чимало техніки та іншого майна, але з іншого, знаючи, як кабінетні офіцери десятками років розкрадали та розпродавали армійське майно - чимало з того, що мало б бути на фронті буде списано і продано.
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05.10.2023 13:44 Відповісти
Саме для цього Кабмін сьогодні призначив заступників Міністра Оборони - один з Фонду Держмайна(щоб "грамотно списувати"військове майно) а другий тиловий генерал - якийсь "командувач тилом" (на допомогу дерибанити тилове військове майно). І жодного професійного військового полководця, щоб підказував цьому барану-міністру як воювати.
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05.10.2023 13:52 Відповісти
в афгане командиры продавали горючку в кишлак перекупщикам, а колонны бензовозов сжигали и - в прпасть в буквальном смысле
такое оно, списание в умовах вийни
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05.10.2023 13:59 Відповісти
давно потрібно було такий закон, а то бовтаеться 40 аптечок з 1976 року і х\з навіщо вони потрібні. а списати тільки через великі труднощі. а людям роздати то вже гріх, да і не візьмут бійці той хлам
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05.10.2023 14:00 Відповісти
нарешті. Що, і аптечки можна буде списувати, коли бійці їх не можуть при відступі винести з поля бою?
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05.10.2023 14:19 Відповісти
з одного боку це гарна новина, а з іншого боку, і так страшенно крадуть командири середньої ланки, а тепер взагалі лафа буде.
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05.10.2023 14:21 Відповісти
Просто ця продажна сиклива обдолбана камарілья збирається підписати принизливий (капітулянтський) "мирний договір". На умовах росії, де буде одна з основних умов - або скорочення, або ліквідація Української Армії. Саме тому шобла "слуг" готується до дерибану військового майна: зброї, техніки, ***********, споруд, землі. Спрощує "процедуру списання" - що не ясно?
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05.10.2023 15:52 Відповісти

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