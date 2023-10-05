Рада спростила процедуру списання військового майна

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №10039 щодо спрощення процедури списання військового майна.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 309 нардепів.

Відповідно до закону, командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) за спрощеною процедурою.

Списання буде здійснюватися наказом командира за поданням комісії.

"Це все необхідно через руйнування та пошкодження майна внаслідок бойових дій", – уточнив Гончаренко.