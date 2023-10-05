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ВР (2794) Податок на доходи фізосіб (24)

Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт щодо вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Які зміни пропонуються

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Комітет з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Про це повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа на сторінці у Facebook.

Зокрема, Комітет підтримав законопроєкт з наступними змінами до другого читання:

  • "звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому, не менше 4% "звичайного ПДФО", що залишається в громадах, мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення;
  • У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад (вилучення з місцевих бюджетів певних коштів на користь держбюджету, а потім перерозподіл цих коштів серед менш спроможних громад);
  • у 2024 році всі громади будуть дотягуватися до рівня доходів 2021 року дотаціями;
  • села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати);
  • залишки на рахунках органів місцевого самоврядування можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення "військового ПДФО", який буде застосовуватися з 1 жовтня 2023 року.

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Зокрема, з місцевих бюджетів пропонується вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн – наступного року. Водночас пропонується обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).

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Топ коментарі
+7
зелені МРАЗІ !
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05.10.2023 13:46
+4
а створіть закон, по якому всі українці мають перераховувати всі прибутки на особистий рахунок,
ну наприклад резнікова, чи колі катлєти,
чого прибідняєтесь???
ви ж про це мрієте...
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05.10.2023 13:36
+1
3,14здять ВСЕ
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05.10.2023 13:36
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3,14здять ВСЕ
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05.10.2023 13:36 Відповісти
а створіть закон, по якому всі українці мають перераховувати всі прибутки на особистий рахунок,
ну наприклад резнікова, чи колі катлєти,
чого прибідняєтесь???
ви ж про це мрієте...
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05.10.2023 13:36 Відповісти
з такими мріями. то це до папиреднікав
все по дідусю Фрейду
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05.10.2023 13:41 Відповісти
зелені МРАЗІ !
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05.10.2023 13:46 Відповісти
Нічого страшного не буде.. щоб ви розуміли, Держава за зелені часи , людям грошей роздали більше ніж за попередні 30років..ніхто нікого не кине..
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05.10.2023 13:49 Відповісти
Это ты про слуг народа говоришь ?
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05.10.2023 14:33 Відповісти
Пригадай скільки ковідних грошей тільки роздали, підчас війни скільки роздали.. і порівняй з юліной тисячой за 30 років..
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05.10.2023 14:41 Відповісти
Посмеялся.
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05.10.2023 14:53 Відповісти
у вас у секті всів такі ? чи подоляк наказав писати позитивне тількі про зеленихкрадіїїв ? а про мільярдні збитки прибуткового Нафтогазу чому не пишеш? Про вкредене зерно здержбюджту? про ригошлбьондр у лваді татарову та портнову? про пробачені міліарднв і борги бені? про розхмінцувана Чонгару ? про Червінського не хочеш розповісти ? за ту тисячу вкрадено сотні міліардів з бюджету. ти просто комік
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06.10.2023 06:24 Відповісти
Полний пиз..ц ! Теперь зелёные ушлёпки разворуют и эти деньги. Сейчас все закупки пойдут под грифом секретно , и хрен мы узнаем что и почём купили.
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05.10.2023 14:31 Відповісти
Це диверсія проти армії ,скоро на бинти не буде грошей
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05.10.2023 14:34 Відповісти
Мародери у зеленій шкірі.
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05.10.2023 17:46 Відповісти

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