НАЗК внесло низку дочірніх компаній російського "Яндексу" до перелік кандидатів міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Компанія працює в РФ і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів", – пояснюють у відомстві.

Важливо, що йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних.

Співзасновник "Яндексу" Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через його фінансову підтримку уряду РФ. У серпні 2023 він вперше від початку повномасштабного вторгнення зробив публічну заяву із засудженням війни проти України, а також прибрав із своєї біографії в інтернеті все, що було пов’язане з його роботою в РФ. Відразу після заяви він подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та щодо відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів (наприклад, Yangoo).

Волож наголосив, що останніми роками компанія "Яндекс" зазнала тиску з боку російської влади. Проте відомо, що компанія давно і добровільно співпрацювала із Кремлем, наголошують у НАЗК.

Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському "Сбербанку" одну так звану золоту акцію (актив, що дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства).

Також співзасновник "Яндекса" після анексії Криму неодноразово був на особистих зустрічах із президентом РФ Владіміром Путіним.

"Яндекс не став "залежним від держави", а від самого початку створювався як один із елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами. Масиви даних Яндексу зберігаються у трьох великих дата-центрах, які знаходяться в РФ. До них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно. Я думаю, всі ми розуміємо, що про безпеку персональних даних тут не може йтися", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зокрема "Яндекс-поиск" працює за алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну Кремлю інформацію, а до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

"Яндекс-деньги", що на 75% належить Сбербанку Росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

"Яндекс-еда" і "Яндекс-такси" мають дані про домашні й робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл і дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними з найнебезпечніших сервісів є "Яндекс-карты" і "Яндекс-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки і режимні об’єкти на території України.

Ці сервіси досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play усвіті.

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та інших відповідальних органів. Інформація Нацагентству була надана ГО "Запорізький центр розслідувань".