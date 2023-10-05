Держпідприємство "Ліси України" закупить смартфони на понад 17 мільйонів
Державне господарське підприємство "Ліси України" провело тендер на закупівлю мобільних телефонів. Його виграло ТОВ "Графікапром" із пропозицією у 17,22 млн грн.
Про це свідчать дані у системі Prozorro.
У результаті проведення тендеру, вартість закупівлі телефонів була знижена – спочатку держпідприємство закладало суму 18,92 млн грн.
Договір на поставку смартфонів уклали 3 жовтня. Так, "Ліси України" отримають 2500 китайських мобільних телефонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black по 6,89 тис. грн за штуку (з ПДВ).
За даними сервісу Hotline.ua такий телефон можна придбати в українських магазинах за 6,1-7,7 тис. грн.
Телефони мають бути поставлені до кінця 2023 року.
За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер що до кинайців, знижка на велику партію нормальна практика і не тільки у них, а майже в усьому світі але вони її не зроблять БООО...
Бо ці смартфони виробляє Sigma mobile український бренд заснований більше 10 років тому. Так що 6890-скільки??
1. Всі, які тільки можливо, кошти направляємо на закупівлю зброї, ***********, військової техніки та спорядження, переводимо економіку в режим "все для фронту, все для перемоги", домагаємось повноцінного ленд-лізу і ВИГРАЄМО війну.
2. Продовжуємо розкрадати гроші на барабанах, смартфонах, дорогах, тенісних кортах та іншому, вкрай "важливому" саме під час війни, добиваємо залишки економіки і в результаті війну програєм.
Це якщо вірити числу працівників з https://opendatabot.ua/c/44768034
Споконвічний лісІз смартфонами росте (с)
Кльово, чо!
"... нахабний дерибан державних коштів на закупівлях для Запорізької АЕС, коли вона вже була окупована. Понад 400 мільйонів гривень були витрачені на товари і послуги, коли станцію вже контролювали російські військові. Туди купували все - від свинячих туш і корму для риб до забезпечення їдальні станції на понад 200 мільйонів гривень."