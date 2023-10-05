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Держпідприємство "Ліси України" закупить смартфони на понад 17 мільйонів

телефон

Державне господарське підприємство "Ліси України" провело тендер на закупівлю мобільних телефонів. Його виграло ТОВ "Графікапром" із пропозицією у 17,22 млн грн.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

У результаті проведення тендеру, вартість закупівлі телефонів була знижена – спочатку держпідприємство закладало суму 18,92 млн грн.

Договір на поставку смартфонів уклали 3 жовтня. Так, "Ліси України" отримають 2500 китайських мобільних телефонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black по 6,89 тис. грн за штуку (з ПДВ).

За даними сервісу Hotline.ua такий телефон можна придбати в українських магазинах за 6,1-7,7 тис. грн.

Держпідприємство Ліси України закупить смартфони на понад 17 мільйонів 01

Телефони мають бути поставлені до кінця 2023 року.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. 

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Топ коментарі
+8
Якщо купуватимуть (а не просто вкрадуть гроші) то ціна буде значно дешевше за мінімальну від ринкової і на додачу ще й додаткова знижка за партію в 2500 шт. бо китайці в цьому плані дуже зговірливі. Мільйонів 7-8 гарантовано піде в кишеню організаторам цієї оборудки. Сімейство Шурми продовжує рубити бабло під час війни, поки прості люди скидаються на дрони, рації, тепловізори, запчастини і т.п. для ЗСУ.
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05.10.2023 13:15
+4
Дійсно необхідна річ під час війни...
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05.10.2023 13:19
+3
Там де немає покриття, смартфон дуже корисна штука... Шапіто...
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05.10.2023 13:39
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Якщо купуватимуть (а не просто вкрадуть гроші) то ціна буде значно дешевше за мінімальну від ринкової і на додачу ще й додаткова знижка за партію в 2500 шт. бо китайці в цьому плані дуже зговірливі. Мільйонів 7-8 гарантовано піде в кишеню організаторам цієї оборудки. Сімейство Шурми продовжує рубити бабло під час війни, поки прості люди скидаються на дрони, рації, тепловізори, запчастини і т.п. для ЗСУ.
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05.10.2023 13:15 Відповісти
Все цікаве в цій історії і ціна і китайці. По ціні, мінімальну я знайшов (за декілька хвилин) 6199 саме PQ18 MAX 4/64 Гб, бо існує просто PQ18 4/32 Гб зровуміло що він дешевший. Що маємо (6890-6199)х2500=1 727 500 грн.
Тепер що до кинайців, знижка на велику партію нормальна практика і не тільки у них, а майже в усьому світі але вони її не зроблять БООО...
Бо ці смартфони виробляє Sigma mobile український бренд заснований більше 10 років тому. Так що 6890-скільки??
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05.10.2023 14:19 Відповісти
Та знаємо ми такі українські бренди - той самий дешевий Китай, лише замовили логотип та наклейку "Розроблено в Україні. Виготовлено в Китаї" та щось додали в оболонку. Такі смартфони китайські підрядники роблять від $50-90 без жодних проблем, залежно від обраних матеріалів під будь-яким брендом, який забажає клієнт і для будь-якої країни. Тому навар тут чималий.
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05.10.2023 14:39 Відповісти
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05.10.2023 20:20 Відповісти
Оце збагачуються на НРОДНИХ ЛІСАХ,тварі !
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05.10.2023 13:18 Відповісти
Дійсно необхідна річ під час війни...
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05.10.2023 13:19 Відповісти
Лісники вводять в дані в додаток, який встановлений на самартфоні. Вже декілька років працює програма по заготівлі та реалізації деревини. Якщо нема мобільного покриття, дані зберігаються на смартфоні поки не з'явиться покриття.
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05.10.2023 14:07 Відповісти
А як же все робилось, поки не було додатків і смартфонів? Може, на час війни можна і без них трохи обійтись?
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05.10.2023 14:33 Відповісти
тобто ситему, яку запустили ще до війни зараз треба закинути бо війна ?
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05.10.2023 15:01 Відповісти
а ще до цієї системми підключені працівники МВС які можуть перевірити на планшеті на дорогах у лісовоза походження деревини
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05.10.2023 15:12 Відповісти
А як перевіряли ДО цієї системи? Як, ще раз питаю, все ПРЕКРАСНО фунціонувало і без цієї системи? Чому її конче необхідно вводити саме під час війни? Як ви не можете зрозуміти: в нас є тільки два шляхи:
1. Всі, які тільки можливо, кошти направляємо на закупівлю зброї, ***********, військової техніки та спорядження, переводимо економіку в режим "все для фронту, все для перемоги", домагаємось повноцінного ленд-лізу і ВИГРАЄМО війну.
2. Продовжуємо розкрадати гроші на барабанах, смартфонах, дорогах, тенісних кортах та іншому, вкрай "важливому" саме під час війни, добиваємо залишки економіки і в результаті війну програєм.
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05.10.2023 15:25 Відповісти
Як воно прекрасно працювало відомо - ліс крали лісовозами, документи підробляли. Смартфон зараз такий же інструмент лісника як бензопила чи сокира.
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05.10.2023 16:05 Відповісти
Я маю трохи відношення до лісу. Так от, в самому лісі, повірте, треба виконувати багато робіт. Не буду розписувати детально. І завжди треба знати кордони ділянок. Спеціальні працівники роблять це. Навіть по групам дерев. Наприклад, де є зарості ясену, чи вільхи, чи берези. І дуже багато операцій інших. Це все зараз оцифровано. І створена спеціальна програма. Надзвичайно зручна для орієнтації в лісі. Економить дуже багато часу. Просто люди не знають чим займаються працівники лісового господарства. Інколи чую просто дикі речі. І ще одне:зв'язок при лісових пожежах це першочергово! Лісова пожежа дуже відрізняється від пожеж в населеному пункті. Ви навіть не уявляєте як тяжко виявити точне місце загоряння, а потім ще туди дістатися! Так що, повірте, смартфони дуже потрібні. Тут немає зради. І, маю надію, що всі знають, що третій місяць немає дощу. А ліси ж не горять в цьому році! Тут є і велика заслуга лісників!
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05.10.2023 14:39 Відповісти
По 30 телефонів на особу на рік? Це приблизно 2,5 телефони на місяць...

Це якщо вірити числу працівників з https://opendatabot.ua/c/44768034
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05.10.2023 14:45 Відповісти
По цьому питанню нічого не скажу. Тільки по питанню призначення смартфонів для роботи в лісі.
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05.10.2023 14:49 Відповісти
це кількість працівників в Центральному офісі м. Київ, по всьому ДП в 145 філіях працює декілька тисяч працівників.
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05.10.2023 14:58 Відповісти
Я в свій час закінчив лісовий технікум і деякий час працював в лісі на різних посадах. Ще ДО сматфонів і додатків. Все працювало нічим не гірше, ніж зараз, а то й краще. І пожежі вчасно виявлялись і ліквідовувались. І, навіть, Карпатський ліс не випилювався такими скаженними темпами. Тому я в курсі.
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05.10.2023 14:50 Відповісти
Я працював і по "бумажках", як ви, і зі смартфонами. Різниця є. І на реагування на пожежі також. Так що казки мені не розказуйте. Зараз рахівницею ніхто не користується. І я так розумію, що ви вже давно не в Карпатах. Податки ви тут не платите, так що немає чого вам вказувати: смартфонами тут користуватися, чи "счьотами"!
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05.10.2023 15:15 Відповісти
Я в Україні. Далі що? Ще раз: чому все це: барабани, смарфони, тенісні корти, бордюри і т.д. стало вкрай необхідно саме під час війни? Що ви мені намагаєтесь довести? Що все лісове господарство, яке прекрасно працювало десятки років, раптом занепаде без цих смартфонів? Працювали по бумажках? І що? Не можете ще попрацювати по них до перемоги? Захотілось комфорту під час війни? Чи вас перемога по бумажках не влаштовує? Хочете комфортного програшу?
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05.10.2023 15:49 Відповісти
на смартфонах працювали ще до війни, система працює з 2018 року
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05.10.2023 16:06 Відповісти
Тим більше. Куди поділись старі смартфони? Одночасно вийшли з ладу? Чи саме зараз лісове господарство набрало 2500 нових працівників, яких необхідно терміново забезпечити смарфонами?
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05.10.2023 16:20 Відповісти
по перше на ці смартфони ставлять не один додаток - там і заготівля з реалізацією, таксація, облік ліса на корню, лісорубні квитки, карти ділянок. Нове програмне забезпечення - нові вимоги до гаджету. По друге так деякі ломаються, враховуючі що працює декілька тисяч працівників зі смартфонами. Не шукайте зраду там де її немає.
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05.10.2023 16:30 Відповісти
А по-друге, ви так ревно захищаєте розпил грошей під час війни, що складається враження, що ви один з "причасних", і перемога України вам зовсім не потрібна.
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05.10.2023 16:33 Відповісти
я нікого за захищую, посто я обізнаній в цій темі і працюю з лісгоспами вже більше 20 років, не пишіть про те чого не знаєте.
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05.10.2023 16:36 Відповісти
Що я не знаю? Що ТОВ "Графікапром", яке, без сумніву, якщо копнути, виявиться наближеним до властьімущих, реально закупить смартфони по оптовій ціні, по 6000, якщо не дешевше, а перепродасть лісовому господарству по 6890, тобто, більш двох мільйонів бюджетних коштів вже осяде в когось в кишені. Ось це і є справжня мета цієї оборудки. А ви тут мені втираєте про якесь нове програмне забезпечення. Ще раз повторюю: під час війни можна попрацювати і на старому ПЗ, і на старих смартфонах. А ваше вперте виправдовування безглуздого розкрадання бюджетних коштів під час війни наводить на певні думки...
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05.10.2023 20:23 Відповісти
Я не збираюсь вам нічого доводити. Немає потреби. З ваших слів виглядає так, що і зуби чистити не варто. Колись же не чистили! Зараз теж можна обійтися.
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05.10.2023 16:13 Відповісти
Яким боком зуби до розкрадання і розтрати грошей на те, що саме зараз і нахрін не потрібне?
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05.10.2023 16:16 Відповісти
Ліс густий, дрімучий, темний,
Споконвічний ліс Із смартфонами росте (с)
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05.10.2023 13:21 Відповісти
Там де немає покриття, смартфон дуже корисна штука... Шапіто...
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05.10.2023 13:39 Відповісти
Дані які заносять лісники зберігаються на смартфоні доки не з'явится покриття, потім дані передаються на центральний сервер. Я трохи дотичний до цього проекту.
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05.10.2023 14:24 Відповісти
Які лісники? Які дані? А не може той лісник записати ті дані на папірець, а потім в лісництві ввести в комп"ютер? Хоча б, поки йде війна?
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05.10.2023 16:23 Відповісти
тобто поки війна то потрібно закинути все те що було зроблено роками до цього ? Ви уявляєте що лісовози вантажатся у лісі і їм потрібні документи - видаткова накладна та ТТН? Що водію потвм фурою їхати до контори лісгоспу за документами ? По дорозі поліція спитає звідки дяьдку у вас ліс ? Яку ви херню пишете. Давайте повернемося до глиняних табличок на них теж можна писати бо війна зараз.
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05.10.2023 16:35 Відповісти
Уявляю. Я працював у лісі. І в ділянці в тому числі. Відпускав ліс. І все це ПРЕКРАСНО робилось без смартфонів. Ще раз питаю: що ти мені намагаєшся довести? Для чого виправдовуєш безглузде розкрадання бюджетних грошей під час війни?
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05.10.2023 22:00 Відповісти
Будуть прививати до мільярду дерев, щоб потім, врожаєм, забезпечити всіх пенсіонерів смартфонами?
Кльово, чо!
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05.10.2023 14:25 Відповісти
Мільярд дерев це не проблема років за 10. Тільки маленький секрет:десь приблизно 98 відсотків дерев з'являється самосівом. Так що Зе не збрехав. Тільки до посадки дерев він ніяким боком відношення не має. Ворони і то більше насіння рознесуть, коли спочатку його проковтнуть, потім його висеруть на землю, а потім воно і само проросте.
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05.10.2023 14:44 Відповісти
Нічого незвичного. Кому війна, кому пліснявий дерибан на війні.
"... нахабний дерибан державних коштів на закупівлях для Запорізької АЕС, коли вона вже була окупована. Понад 400 мільйонів гривень були витрачені на товари і послуги, коли станцію вже контролювали російські військові. Туди купували все - від свинячих туш і корму для риб до забезпечення їдальні станції на понад 200 мільйонів гривень."
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05.10.2023 15:41 Відповісти
Марченко про міжнародну допомогу: Охочих виділяти Україні кошти все менше
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05.10.2023 15:48 Відповісти

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