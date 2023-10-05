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Унаслідок обстрілів та порушень є відключення у 9 областях, – Міненерго

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на 5 жовтня внаслідок ворожих обстрілів та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у дев’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Миколаївській області внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено споживачів.

Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали у відомстві.

Крім того, унаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області тимчасово залишалися без світла 7,4 тис. споживачів, у Чернівецькій області – 29 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Водночас зазначається, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

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"Водночас зазначається, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів."

Справді достатньо? Бо сьогодні зранку знову вимикали. Вже втретє за останні дні. Цього разу не було трохи більше години. Минулі рази більше 2-х годин.
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05.10.2023 13:18 Відповісти

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