Унаслідок обстрілів та порушень є відключення у 9 областях, – Міненерго
Станом на 5 жовтня внаслідок ворожих обстрілів та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у дев’яти областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, у Миколаївській області внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено споживачів.
Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали у відомстві.
Крім того, унаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області тимчасово залишалися без світла 7,4 тис. споживачів, у Чернівецькій області – 29 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.
Водночас зазначається, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
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Справді достатньо? Бо сьогодні зранку знову вимикали. Вже втретє за останні дні. Цього разу не було трохи більше години. Минулі рази більше 2-х годин.