Унаслідок обстрілів та порушень є відключення у 9 областях, – Міненерго

Станом на 5 жовтня внаслідок ворожих обстрілів та технологічних порушень без світла залишалися споживачі у дев’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Миколаївській області внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінію електропередачі, знеструмлено споживачів.

Також через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали у відомстві.

Крім того, унаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області тимчасово залишалися без світла 7,4 тис. споживачів, у Чернівецькій області – 29 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Водночас зазначається, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.