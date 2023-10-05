Окупанти поглиблюють дно в порту Маріуполя для вивезення награбованого з України, – ВМС
Окупанти поглиблюють дно в порту Маріуполя, щоб забезпечити собі подальше вивезення награбованого з України.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
"Я вважаю, що це більше пов'язано саме з цивільним судноплавством. Тому що, якщо мова йде про логістичне забезпечення саме військових, для цього в них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег, і цих одиниць у них ще вісім штук. Тому, в принципі, все ж таки, це пов'язано саме з потребою і надалі вивозити награбовані з українських територій", – сказав Плетенчук.
За його словами, раніше була інформація, що росіяни намагаються побудувати нову трасу вздовж окупованих територій на півдні – Запорізька, Донецька, Херсонська область.
"Так, звісно, вони, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому так званому Кримському мосту там не місце, і ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде. Так, може це підстраховка", – сказав речник.
Як відомо, росіяни поглиблюють дно порту в тимчасово окупованому Маріуполі для налагодження логістики великих вантажних суден.
Будь ласка, зачекайте...
- Навсегда!
- А зачем тогда всё оборудование вывозите?
- А мы не знаем - насколька эта "навсегда" прадлится!