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Новини
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санкції (4101) Захарченко Віталій (18)

Активи ексміністра Захарченка досі не стягнули через рік після заяви Мінекономіки, – Trap Aggressor

захарченко

Рада національної безпеки та оборони досі не застосувала санкції до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка попри пропозиції уряду.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Також про це свідчить інформація з вебпорталу про санкції Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ще 2 вересня 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження, яке мало дозволити стягнути на користь держави майно та активи Захарченка. Того ж дня Кабмін запропонував винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції шляхом блокування активів на 30 років.

Це мало відбутися згідно зі змінами до Закону України "Про санкції", які вступили в дію 24 травня 2022 року. Підставою для пропозиції Кабміну стало те, що Віталій Захарченко як представник держави-агресорки взяв участь в організації підготовки збройної агресії проти України, а саме захоплення Кривого Рогу, укладення угоди про дружбу та сприяння добровільній здачі території міста без оборони.

Втім, РНБО поки що санкції до ексміністра так не застосувала, пишуть аналітики.

Згідно вебпорталу НАЗК, санкції стосовно Віталія Захарченка були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно чинного на той час законодавства. Проте зміни до санкційного законодавства, що увійшли в силу у травні 2022 року, дозволяють Мін’юсту звернутися до Вищого антикорупційного суду із поданням щодо стягнення активів підсанкційної особи лише якщо такі санкції були запроваджені після травня 2022 року.

У межах кримінального провадження у 2015 році у Віталія Захарченка арештували три автівки. Того ж року щодо ексміністра внутрішніх справ відкрили ще одне кримінальне провадження, в межах якого наклали арешт на 37 обʼєктів нерухомості, серед яких:

  • 24 земельні ділянки;
  • 4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);
  • 3 квартири в Києві;
  • 6 гаражів у Києві.

Це майно досі перебуває під арештом, втім конфіскувати його на користь держави так і не вдалося.

За даними команди Trap Aggressor, під санкції 2022 року, які дозволяють стягнути активи, разом з Захарченком не потрапили топпосадовці президента-втікача Віктора Януковича: Микола Азаров, Дмитро Табачник, Віктор Пшонка, Олег Царьов, Вадим Колесніченко, Юрій Іванющенко. Також досі не під санкціями перебувають проросійські пропагандисти Анатолій Шарій, Євгеній Мураєв та Олександр Клименко, олігархи Дмитро Фірташ і Павло Фукс.

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Ну! Так його посіпака Татаров один з керівників Зе-влади!
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05.10.2023 12:08
+6
да там уже изымать нечего,оп наверняка позаботился о смене собственника😂😂😂
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05.10.2023 12:09
+5
а чим буде башляти як що вилучать
зараз хоч можна переписати на якусь умовну КАТЛЄТУ, а вилучиш і все, потяг тютю
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05.10.2023 12:06
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а чим буде башляти як що вилучать
зараз хоч можна переписати на якусь умовну КАТЛЄТУ, а вилучиш і все, потяг тютю
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05.10.2023 12:06 Відповісти
Данилов жрет устрицы на миллионы , сынок жирует в США! Ублюдки требуют от партнеров, но сами торгуют санкциями
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05.10.2023 12:31 Відповісти
питання не в устрицях чи ескортницях
а в тому що йому нічого нема
ЗОВСІМ!!!!!
і зелений чмо пускає сльозу перед партнерами, тіпа все зробив що міг!!!
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05.10.2023 13:18 Відповісти
данілов,колишній мер лугандона, "великий комік " кошевий родом з цієї параші-відгадайте --чому оманський окурок призначив тупоголового керівником РНБО
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05.10.2023 14:11 Відповісти
а чому відразу мер???

відразу бандит та рекетир 90х а потім вже покроково до мера
саме такі специ потрібні зермакам
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05.10.2023 14:23 Відповісти
Як талдичить Гнусавий поц - нє всьо так одозначно.
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05.10.2023 18:10 Відповісти
Ну! Так його посіпака Татаров один з керівників Зе-влади!
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05.10.2023 12:08 Відповісти
да там уже изымать нечего,оп наверняка позаботился о смене собственника😂😂😂
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05.10.2023 12:09 Відповісти
как говорится ,,было ваше-стало наше,,
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05.10.2023 12:10 Відповісти
Сначала, читал с интересом. Но как только дошел до перечня этого самого "майна" эксминистра МВД - Захарченко ... захлебнулся от смеха и статью не дочитал. Вы серьезно? Захарченко - самый бедный министр Януковича? Это всё что нашли? Или так "искали"?
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05.10.2023 12:32 Відповісти
так татаров і портнов два сосальщика захарченка допомогли сховати майно цього мерзотника
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05.10.2023 12:35 Відповісти
Якщо до цього часу, відкрито та прозоро це не відбулося, то Данилову разом з відповідними структурами, є про що поінформувати Українців !!
Реєстри, на такі активи, перебувають у малюски, Шмигаль може підтвердити !! Три наперстки і одна кулька в руках…, заклик Зеленського, «зробимо їх ще РАЗ»…, в дії!
Мабуть, чекають параду ******* три дні…
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05.10.2023 12:36 Відповісти
Так донецького поца данілова більше хвилює боротьба з "туристами", а не поповнення казни держави чи відновлення справедливості! Для цього поца важливо догодити бУбачці, щоб воно не тупотіло ніжками і не псіхувало з приводу рейтингів, які валяться вже, як той ліс від Тунгуського мереоріту.
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05.10.2023 12:54 Відповісти
Татаров захищає Зеленського та Єрмака, як колись Захарченка і Януковича,
- Шабунін 27.01.2022,
Офіс Президента "зґвалтував" Кримінальний процесуальний кодекс, рятуючи Татарова від в'язниці

«Він же до останнього захищав Захарченка. Таким все одно, кого слухати. Татаров і Симоненко працюватимуть на Путіна, аж гай шумітиме. Їм плювати! У них немає принципів та цінностей. Як Татаров захищав Януковича і Захарченка, так само зараз він захищає Зеленського і Єрмака.

https://wz.lviv.ua/news/451191-tatarov-zakhyshchaie-zelenskoho-ta-yermaka-iak-kolys-zakharchenka-i-yanukovycha-shabunin
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05.10.2023 17:45 Відповісти
Каждый, кто имел отношение к событиям на Майдане, или хотя бы следил за ними, наверняка хорошо помнит вот этого волоокого милиционера:

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05.10.2023 17:48 Відповісти
Это Олег Татаров, экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины эпохи Захарченко, человек, который лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя,
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.

"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.

В персональном http://donbass.comments.ua/news/90262-ministr-zaharchenko-prodaet-donetske.html питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
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05.10.2023 17:52 Відповісти
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05.10.2023 18:02 Відповісти
День народження покидьок Татаров відсвяткував з людьми, які "закрили" його кримінальну справу (ВІДЕО)

СР, 2021-09-08 13:09

Серед гостей на святкуванні Дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова були правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи.

Про це йдеться у відео https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/8/7306400/ "Української правди" "Прийоми Татарова.

Репортаж з дня народження куратора від ОП".

https://argumentua.com/novosti/den-narodzhennya-pokidok-tatarov-v-dsvyatkvav-z-lyudmi-yak-zakrili-iogo-krim-nalnu-spravu-v-
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05.10.2023 18:16 Відповісти
Олег Татаров - скомпрометований кримінальник, який на посаді заступника голови Офісу Президента контролює правоохоронні органи України.

Само його перебування на високій посаді - це публічне приниження українців та Держави Україна
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05.10.2023 18:17 Відповісти
Татарова, на пост заст.ГСУ привів виключно портков. Як і данілова. І зараз все це шобло під чуткім руководством 5 служби ФСБ, і далі керує процесом.
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05.10.2023 18:19 Відповісти
Правильно! Конфіскуємо, а він візьме і повернеться! І що ми йому скажемо? Та і пес Татаров на варті статків господаря...
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06.10.2023 09:27 Відповісти

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