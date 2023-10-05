Активи ексміністра Захарченка досі не стягнули через рік після заяви Мінекономіки, – Trap Aggressor
Рада національної безпеки та оборони досі не застосувала санкції до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка попри пропозиції уряду.
Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на відповідь Міністерства економіки.
Також про це свідчить інформація з вебпорталу про санкції Національного агентства з питань запобігання корупції.
Ще 2 вересня 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження, яке мало дозволити стягнути на користь держави майно та активи Захарченка. Того ж дня Кабмін запропонував винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції шляхом блокування активів на 30 років.
Це мало відбутися згідно зі змінами до Закону України "Про санкції", які вступили в дію 24 травня 2022 року. Підставою для пропозиції Кабміну стало те, що Віталій Захарченко як представник держави-агресорки взяв участь в організації підготовки збройної агресії проти України, а саме захоплення Кривого Рогу, укладення угоди про дружбу та сприяння добровільній здачі території міста без оборони.
Втім, РНБО поки що санкції до ексміністра так не застосувала, пишуть аналітики.
Згідно вебпорталу НАЗК, санкції стосовно Віталія Захарченка були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно чинного на той час законодавства. Проте зміни до санкційного законодавства, що увійшли в силу у травні 2022 року, дозволяють Мін’юсту звернутися до Вищого антикорупційного суду із поданням щодо стягнення активів підсанкційної особи лише якщо такі санкції були запроваджені після травня 2022 року.
У межах кримінального провадження у 2015 році у Віталія Захарченка арештували три автівки. Того ж року щодо ексміністра внутрішніх справ відкрили ще одне кримінальне провадження, в межах якого наклали арешт на 37 обʼєктів нерухомості, серед яких:
- 24 земельні ділянки;
- 4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);
- 3 квартири в Києві;
- 6 гаражів у Києві.
Це майно досі перебуває під арештом, втім конфіскувати його на користь держави так і не вдалося.
За даними команди Trap Aggressor, під санкції 2022 року, які дозволяють стягнути активи, разом з Захарченком не потрапили топпосадовці президента-втікача Віктора Януковича: Микола Азаров, Дмитро Табачник, Віктор Пшонка, Олег Царьов, Вадим Колесніченко, Юрій Іванющенко. Також досі не під санкціями перебувають проросійські пропагандисти Анатолій Шарій, Євгеній Мураєв та Олександр Клименко, олігархи Дмитро Фірташ і Павло Фукс.
Будь ласка, зачекайте...
зараз хоч можна переписати на якусь умовну КАТЛЄТУ, а вилучиш і все, потяг тютю
а в тому що йому нічого нема
ЗОВСІМ!!!!!
і зелений чмо пускає сльозу перед партнерами, тіпа все зробив що міг!!!
відразу бандит та рекетир 90х а потім вже покроково до мера
саме такі специ потрібні зермакам
Реєстри, на такі активи, перебувають у малюски, Шмигаль може підтвердити !! Три наперстки і одна кулька в руках…, заклик Зеленського, «зробимо їх ще РАЗ»…, в дії!
Мабуть, чекають параду ******* три дні…
- Шабунін 27.01.2022,
Офіс Президента "зґвалтував" Кримінальний процесуальний кодекс, рятуючи Татарова від в'язниці
«Він же до останнього захищав Захарченка. Таким все одно, кого слухати. Татаров і Симоненко працюватимуть на Путіна, аж гай шумітиме. Їм плювати! У них немає принципів та цінностей. Як Татаров захищав Януковича і Захарченка, так само зараз він захищає Зеленського і Єрмака.
https://wz.lviv.ua/news/451191-tatarov-zakhyshchaie-zelenskoho-ta-yermaka-iak-kolys-zakharchenka-i-yanukovycha-shabunin
и который персонально отвечал за осуществление уголовного преследования восставших украинцев.
"Беркут" убивал митингующих пулями и дубинками, а Татаров, которому подчинялись все следственные органы МВД Украины, утрамбовывал ими следственные изоляторы.
В персональном http://donbass.comments.ua/news/90262-ministr-zaharchenko-prodaet-donetske.html питомнике Захарченко моська Татаров имел отдельную комфортабельную конуру, плотно кормился и пребывал на хорошем счету.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanov/5420343426c95/page_2/
СР, 2021-09-08 13:09
Серед гостей на святкуванні Дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова були правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи.
Про це йдеться у відео https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/8/7306400/ "Української правди" "Прийоми Татарова.
Репортаж з дня народження куратора від ОП".
https://argumentua.com/novosti/den-narodzhennya-pokidok-tatarov-v-dsvyatkvav-z-lyudmi-yak-zakrili-iogo-krim-nalnu-spravu-v-
Само його перебування на високій посаді - це публічне приниження українців та Держави Україна