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Японія (524) електроенергія (4082) ПРООН (23) Міненерго (902)

Україна отримала два потужні трансформатори, які забезпечать світлом пів мільйона людей

трансформатор

В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії за координації Міністерства енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

"Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.

Тому ця допомога від Японії та ПРООН – надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами посла Японії в Україні Мацуди Кунінор, ще два трансформатори прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає декілька трансформаторів через Румунію.

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Топ коментарі
+6
один в опу другий в її ж, як запасний - Україна підготувалася до зими!
ми ж не можемо собі дозволити шо б буба змерзла?
і там щє іграшку налаштуйте для пацана...
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05.10.2023 11:38
+6
ахметов каже що великі збитки. треба піднімати ціну на електрику.
а трансформатори в кончу-заспу. чи в карпатські "сирітські" поселення.
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05.10.2023 11:54
+4
Ого! Это очень дорогое оборудование. Для них нужно, в наших реалиях подземные бункеры строить.
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05.10.2023 13:30
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Пів мільона людей. Два.
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05.10.2023 11:30 Відповісти
Вони людей заряджати збираються??
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05.10.2023 11:31 Відповісти
один в опу другий в її ж, як запасний - Україна підготувалася до зими!
ми ж не можемо собі дозволити шо б буба змерзла?
і там щє іграшку налаштуйте для пацана...
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05.10.2023 11:38 Відповісти
Зима покаже..
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05.10.2023 11:41 Відповісти
Потужні? Це до кличка.
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05.10.2023 11:41 Відповісти
Клич. Ворони.
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05.10.2023 11:42 Відповісти
Чотири мало бути. Тішімся, що 2
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05.10.2023 11:43 Відповісти
ахметов каже що великі збитки. треба піднімати ціну на електрику.
а трансформатори в кончу-заспу. чи в карпатські "сирітські" поселення.
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05.10.2023 11:54 Відповісти
Який неук писав?Автотранформатор-прилад,який дозволяє регулюбати вихідну напругу,причому вручну.
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05.10.2023 12:21 Відповісти
Назва невдала ''авто'' схиляє до думки що автоматично має регулюватися.
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05.10.2023 19:23 Відповісти
Завчасно, Шмигаль з кодлом квартальних урядовців, про це НЕ ТУРБУВАВСЯ! Коли гримнула московія у лютому 2022 року, ось тоді його і осінило, хто саботував ЗАВЧАСНЕ виконання вимог Законів України!
Яка влада, такі і криваві наслідки її бездіяльності!
Безкарність привладних за їх бездіяльніст, породила ЗАГИБЕЛЬ Українців!!
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05.10.2023 12:42 Відповісти
Ого! Это очень дорогое оборудование. Для них нужно, в наших реалиях подземные бункеры строить.
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05.10.2023 13:30 Відповісти
А ще підземні міста. Давайте замість того, щоб всім світом дружно замочити парашу, зариємось в землю, як кроти...
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05.10.2023 13:41 Відповісти
А що він неправильно сказав? Цілі стратегічного значення мають бути захищені. До чого ваш коментар?
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05.10.2023 19:43 Відповісти
Таких цілей по всій країні тисячі. Для всіх будувати підземні бункери? Це маячня. Люта маячня.
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05.10.2023 20:02 Відповісти
Так. Тому що робота ескаватора, десяток бетонних плит і роботи зі встановлення коштують значно дешевше самого трансформатора. А в умовах, що в нас ще савдепівське обладнання і замінити нічим, то практично безцінне

Чомусь, пилять, роботи з перекладання бруківки у всіх містах не перериваються під час усієї війни. Мабуть, це важливіше
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05.10.2023 20:10 Відповісти
Схоже, ви зовсім не знайомі з трансформаторними підстанціями.
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05.10.2023 20:25 Відповісти
Ну і в чому їхня особливість , про яку ми , безграмотні , не здогадуємося ? Вочевидь один ви бачили ці установки на електростанціях чи на високовольтних лініях ((
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05.10.2023 20:38 Відповісти
Це не маячня , а реалії сьогодення в Україні . Звісно , з Британії видніше що і як нам робити , але якщо брати до уваги хто , коли , за які кошти такі трансформатори виготовляє , то за літо що минуло потрібно було усі діючі трансформатори захисними бетонними ковпаками накрити щоб хоч від шахедів захистити , але нам не до того , ми на боїнг найвеличнішого ігрову систему за 1.5 млрд встановлювали , це важливіше аніж трасформатори .
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05.10.2023 20:35 Відповісти
Якби все було так просто, накрили б. Чому б і ні? На бетоні теж можна добряче розікрасти, не менш, ніж на дорогах.
ПС. Я в Україні, вже 1000 разів тут писав.
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05.10.2023 21:18 Відповісти
Ви так і не дали відповіді на поставлене питання - то в чому ж особливість встановлення бетонного захисту ? Раптом що , то я теж в Україні , і бачу як його інколи бездумно встановлюють , а у більшості випадків - взагалі нічого не роблять , хоча розміщення обладнання на території підстанцій дозволяє там гори звести , а не захисний ковпак . Крім того , мова про самі потужні трансформатори , яких не так уже і багато , саме вони є метою кацапні через свої технічні параметри і складнощі заміни , то невже простіше потім везти їх із Європи , демонтуючи все і вся на шляху транспортування , аніж звести захист із монолітного залізобетону ?
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05.10.2023 22:18 Відповісти
То чому не встановлюють, якщо все так просто? Може, не мають такого геніального проектувальника і не можуть допетрати, як це насправді реалізувати? Мені самому цікаво: чому? Все ж так просто: привіз бетону, залив ним трансформатор і все. Чи як? Опишіть технологію і озвучте свою версію.
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05.10.2023 22:43 Відповісти
"Схоже, ви зовсім не знайомі з трансформаторними підстанціями. "
"Ну і в чому їхня особливість , про яку ми , безграмотні , не здогадуємося ? "
Упсь ......
"То чому не встановлюють, якщо все так просто?"

Найпростіше забалакати питанням на питання (( То що там , пане геніальний балабол із суперпроблемами встановлення захисту ?
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05.10.2023 22:48 Відповісти
https://ctrana.news/ukr/news/446740-zjavilosja-video-komandnoho-punktu-zsu-zrujnovanoho-na-pochatku-vijni.html https://ctrana.news/ukr/news/446740-zjavilosja-video-komandnoho-punktu-zsu-zrujnovanoho-na-pochatku-vijni.html


Це був підземний бункер, який за задумом, мав би витримати, навіть, ядерний удар. Якщо і після цього ви нічого не зрозумієте, то далі розмова з вами безглузда.
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05.10.2023 22:56 Відповісти
Кацап, спеціально даєш посилання на ctrana.news - дзеркало ctrana.ua, знаючи, що основне джерело заблоковано в Україні як прокацапське пропагандистське лайно? ))
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05.10.2023 23:27 Відповісти
Комаров - кацапський пропагандист? На ще https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20230930-vdaryly-po-punktu-upravlinnya-na-pochatku-vtorgnennya-rf-znyshhyla-90-ppo-harkivshhyny/
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05.10.2023 23:42 Відповісти
Вася (або там Федя), більше мені не пиши, з тобою все вже ясно. Привіт білгородщині передавай))
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05.10.2023 23:53 Відповісти
Як я можу передати привіт, якщо я на твоїй "родінє" ніколи не був? Ти тупий, як і всі решта кацапів.
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05.10.2023 23:56 Відповісти
*уйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
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05.10.2023 23:59 Відповісти
Щось не помітно, що ви "понятливі"...
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06.10.2023 00:15 Відповісти
Ну точно кацап тугой))
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06.10.2023 00:22 Відповісти
Витратив час на цю дурню пана Комарова , що дуже любить сенсації ((
1. Цей так званий "бункер" такий "підземний " , як я іспанський льотчик ((
2.За чиїм задумом " мав би витримати, навіть, ядерний удар" - так розумію , що за вашим , бо за текстом " мав витримати удари " , правда не зрозуміло чого , бо на фото я бачу зруйновану конструкцію металевого ангару , обваловану якимось там шаром грунту (( У часи моєї молодості такі "підземні бункери " на полігонах для офіцерів із списаних кунгів робили , зариваючи їх у землю щоб "камандіри" у палатках не мучилися , те іще сховище від ядерного удару ((
3. Після написаного вами зрозумів що вести розмову щодо предмету спору дійсно справа безглузда , бо ви одне із двох- або сопливий хлопчик , або дідусь що приймає різну херню за чисту монету ((
4. Якщо це всі аргументи щодо складності зведення захисних споруд навколо силових трансформаторів , то бувайТЕ , пане іксперд .
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05.10.2023 23:28 Відповісти
У вас є технології побудови і проект укриття над трансформатором, здатне витримати попадання ракети? Опишіть його, будь ласка.
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05.10.2023 23:32 Відповісти
У мене є технологія як тебе дурника до тями привести - ***** кроком руш !
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05.10.2023 23:36 Відповісти
Все? Всравсь? Ще раз: яке повинне бути укриття? Яка його конструкція? Яка технологія побудови?
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05.10.2023 23:40 Відповісти
Для тупого - тобі сюди : 8==>
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05.10.2023 23:48 Відповісти
Все ясно. Обісравсь.
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05.10.2023 23:54 Відповісти
Федья, тебья паслали нах*й и ты точно знаешь как туда йидтить, как истинному кацапу. То вали по направлению с радостью и благодари отправителя за точный азимут
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06.10.2023 00:24 Відповісти
То збігай обмийся , бо аж через екран смердить від тебе , фе ((((
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06.10.2023 00:28 Відповісти
Два ідіоти висрали маячню, обламались, і, не маючи аргументів, перейшли на образи. Все в стилі справжніх кацапів.
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06.10.2023 02:29 Відповісти
Хвьодор ! Коли обісрався -не йорзай , менше смердітимеш , придурку
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06.10.2023 02:37 Відповісти
Що там з проектом укриття над транформатором? Без тебе, геніального архітектора, ніяк не можуть збудувати.
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06.10.2023 14:19 Відповісти
Та ні , чекають поки ти свою дупу обісрану відмиєш і прийдеш технічний нагляд здійснювати
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06.10.2023 18:40 Відповісти
Так ні над чим здійснювати. Головний архітєктор обісравсь. Завалив проект.
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06.10.2023 21:29 Відповісти
Хвєдя , для початку мову вивчи , бо фраза "Так ні над чим здійснювати " смердить кацапськими лаптями і твоїм лайном , засранцю P.S. У тебе , кацапику , проблема - ніхто з тобою спілкуватися на форумі не бажає , зашкваритися люди бояться ? (( Співчуваю , але більше не відповідатиму , бо ти дурний кацап , з таким як ти нецікаво навіть полаятися , не кажу про поспілкуватися . Коротше - іди нах хвєдя і не повертайся , своє усрався засунь собі в пельку , пережуй і ковтни , бо більше ні на що у тебе фантазії не вистачить
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06.10.2023 23:00 Відповісти
Обісралось ти остаточно. То що там з проектом укриття? Ти даси адекватну відповідь, як він повинен виглядіти, чи здатен лиш срати?
ПС. Я, на відміну від тебе, українець. А ти дурнуватий безмізкий кацап, який хотів показатись розумним, але, коли дійшло до справи, відразу обісрався.
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07.10.2023 02:33 Відповісти
То кацапський бот, він уже нижче сам себе і розкрив
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05.10.2023 23:29 Відповісти
Толку от трансформаторов, если проблемы в генерации не решены
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05.10.2023 14:39 Відповісти
А знищений трансформатор не є проблемою генерації ? (( Щось після Тесли я іще не чув про бездротову передачу енергії до споживачів ((
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05.10.2023 22:21 Відповісти
Забезпечить світлом пів мільйона людей. Або один завод бєні / ахмєтава / пінчука / уалцмана.
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05.10.2023 17:49 Відповісти
Підземні сховища і бетонні плити для всього такого обладнання. Але часу і грошей немає - у нас бруківку перекладають вчорашню на сьогоднішню
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05.10.2023 19:41 Відповісти
Біля кожного автотрансформатора такого бажано ставити хоча б 2 гепарда, краще 4, від крилатих ракет і шахедів вони врятують.
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05.10.2023 20:09 Відповісти
Бажано , тільки на всю державу тих Гепардів десяток ((
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05.10.2023 20:39 Відповісти
Де таку кількість знайти коли союзники соплі жують? Народити?
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05.10.2023 23:45 Відповісти
Назва статті просто дебільна - трансформатори це пристрої для підвищення або пониження сили струму! Уже виробленого електричними станціями, струму!
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05.10.2023 20:59 Відповісти
Ну тут інше малося на увазі. Але якщо брати суто заголовок, то так)

"А тут ток идет, идет и переходит в напряжение" (с)
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05.10.2023 23:50 Відповісти

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