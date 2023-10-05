Україна отримала два потужні трансформатори, які забезпечать світлом пів мільйона людей
В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії за координації Міністерства енергетики України.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зазначається, що обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.
"Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.
Тому ця допомога від Японії та ПРООН – надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами посла Японії в Україні Мацуди Кунінор, ще два трансформатори прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає декілька трансформаторів через Румунію.
Будь ласка, зачекайте...
ми ж не можемо собі дозволити шо б буба змерзла?
і там щє іграшку налаштуйте для пацана...
а трансформатори в кончу-заспу. чи в карпатські "сирітські" поселення.
Яка влада, такі і криваві наслідки її бездіяльності!
Безкарність привладних за їх бездіяльніст, породила ЗАГИБЕЛЬ Українців!!
Чомусь, пилять, роботи з перекладання бруківки у всіх містах не перериваються під час усієї війни. Мабуть, це важливіше
ПС. Я в Україні, вже 1000 разів тут писав.
"Ну і в чому їхня особливість , про яку ми , безграмотні , не здогадуємося ? "
Упсь ......
"То чому не встановлюють, якщо все так просто?"
Найпростіше забалакати питанням на питання (( То що там , пане геніальний балабол із суперпроблемами встановлення захисту ?
Це був підземний бункер, який за задумом, мав би витримати, навіть, ядерний удар. Якщо і після цього ви нічого не зрозумієте, то далі розмова з вами безглузда.
1. Цей так званий "бункер" такий "підземний " , як я іспанський льотчик ((
2.За чиїм задумом " мав би витримати, навіть, ядерний удар" - так розумію , що за вашим , бо за текстом " мав витримати удари " , правда не зрозуміло чого , бо на фото я бачу зруйновану конструкцію металевого ангару , обваловану якимось там шаром грунту (( У часи моєї молодості такі "підземні бункери " на полігонах для офіцерів із списаних кунгів робили , зариваючи їх у землю щоб "камандіри" у палатках не мучилися , те іще сховище від ядерного удару ((
3. Після написаного вами зрозумів що вести розмову щодо предмету спору дійсно справа безглузда , бо ви одне із двох- або сопливий хлопчик , або дідусь що приймає різну херню за чисту монету ((
4. Якщо це всі аргументи щодо складності зведення захисних споруд навколо силових трансформаторів , то бувайТЕ , пане іксперд .
ПС. Я, на відміну від тебе, українець. А ти дурнуватий безмізкий кацап, який хотів показатись розумним, але, коли дійшло до справи, відразу обісрався.
"А тут ток идет, идет и переходит в напряжение" (с)