Митна служба попередила про новий порядок ввезення товарів військового призначення як "гуманітарки" з 1 грудня

Державна митна служба попередила про оновлення порядку ввезення товарів військового призначення в якості гуманітарної допомоги з 1 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що з 1 грудня втрачає чинність постанова уряду від 1 березня 2022 року № 174, а з нею і вимоги щодо надання до митних органів під час пропуску через митний кордон України гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

"Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання, як гуманітарної допомоги, здійснюватиметься за наявності декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та дозвільного документу Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена порядками №№ 1807 та 86", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про постанови Кабміну №1807 від 20 листопада 2003 року та №86 від 28 січня 2004 року про затвердження порядків здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів відповідного військового призначення та подвійного використання.



Виняток становлять товари, перелічені у постанові №1378 від 9 грудня 2022 року, на імпорт яких не поширюється дія закону "Про держконтроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану.

При цьому з 1 грудня 2023 року гарантійні листи кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги під час ввезення в Україну таких товарів до митних органів не подаватимуться.