Мін’юст подав позов про застосування санкцій проти російського бізнесмена Худайнатова

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть".

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.



Відповіде рішення ухвалено 4 жовтня, згідно з передбаченою пунктом 1-1 частиною першою статті 4 Закону "Про санкції", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача.

Зокрема, йдеться про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянсукраїна", ТОВ "Альянс Ойл Україна".



У міністерстві додали, що відповідач сприяє організації матеріально-технічного забезпечення збройної агресії в Україні шляхом постачання підконтрольними йому підприємствами пального для російських військових, а також сплачує податки та збори до держбюджету РФ.



Як повідомлялося, Худайнатов потрапив під санкції Євросоюзу у липні минулого року.