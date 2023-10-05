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Кабмін (7634) Міноборони (890) призначення (1127)

Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони (оновлено)

умєров

Під час засідання 5 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністрів оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на ці посади призначили Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.

Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.

Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.

Пізніше, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників – Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко – заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Кліменков тривалий час працював на керівних посадах в МАУ.
МАУ це компанія Коломойського ... "новиє ліца"
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05.10.2023 11:53
+3
На чому тепер 3.14дить гроші будуть нові заступники та новий міністр ? Берці, яблука, вода, хліб?
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05.10.2023 14:13
+2
З такими професіАНАЛАМИ і АНАЛками ми війну виграємо - точняк
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05.10.2023 12:51
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Ще 3-х? Радників мало? Радити кому розуму не має?
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05.10.2023 11:34 Відповісти
Пий гуляй веселись. Токар слюсар веселись.
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05.10.2023 11:35 Відповісти
панове,ДНО ще не пробито !
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05.10.2023 14:14 Відповісти
Був один Шерлок Хомс. Буданов.
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05.10.2023 11:38 Відповісти
Кохана я здалеко бачу. Кохона гроші пашкамі ідуть.
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05.10.2023 11:40 Відповісти
Кліменков тривалий час працював на керівних посадах в МАУ.
МАУ це компанія Коломойського ... "новиє ліца"
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05.10.2023 11:53 Відповісти
"На манєжє - всьо те же!"
Нє **********, а то бубочка абідіцца!
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05.10.2023 12:39 Відповісти
З такими професіАНАЛАМИ і АНАЛками ми війну виграємо - точняк
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05.10.2023 12:51 Відповісти
На чому тепер 3.14дить гроші будуть нові заступники та новий міністр ? Берці, яблука, вода, хліб?
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05.10.2023 14:13 Відповісти

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