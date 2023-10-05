Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони (оновлено)
Під час засідання 5 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністрів оборони.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, на ці посади призначили Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.
Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.
Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.
Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.
Пізніше, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників – Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко – заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.
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МАУ це компанія Коломойського ... "новиє ліца"
Нє **********, а то бубочка абідіцца!