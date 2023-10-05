Велика Британія звинувачує Росію у планах вражати судна в українському "зерновому коридорі"

Велика Британія з посиланням на дані розвідки заявила, що Росія може використовувати морські міни для нападів на цивільні судна в Чорному морі.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни від 4 жовтня.

"Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Британія попереджала, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі", – завили в МЗС.

За оцінками Великої Британії, Росія намагається атакувати цивільні судна, що прямують через український "гуманітарний коридор", щоб перешкодити експорту українського зерна. Таким чином Росія продовжує тиснути на українську економіку.

"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі", – йдеться у заяві.

Зазначається, що, оприлюднюючи оцінку цих розвідувальних даних, Велика Британія прагне викрити тактику Росії та запобігти будь-яким подібним інцидентам.

Лондон каже, що працює з Україною та іншими партнерами, щоб запровадити підвищення безпеки судноплавства, і використовує свої можливості розвідки, спостереження та розвідки для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

Як повідомлялося, першими тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери Resilent Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис. тонн української агропродукції для країн Азіі та Африки. Наразі їм скористалися вже 12 судів.

Раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації, суден, які перебували в портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ.