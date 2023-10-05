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США та Європа готують правову базу для передачі Україні $300 мільярдів конфіскованих активів РФ

блінкен

Сполучені Штати працюють з Європою та партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів Росії на проєкти відновлення України.

Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Укрінформ".

"Це близько $300 мільярдів, і більша частина з них знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України", – пояснив він.

Держсекретар підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України. "І одним зі способів зробити це було б використання цих активів", – зауважив Блінкен.

При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.

"Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, як я вже сказав, європейці також мають забезпечити наявність (правової, – ред.) бази, щоб зробити це", – зазначив глава Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, американські юристи знайшли спосіб передати заморожені російські активи Україні.

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05.10.2023 11:05 Відповісти

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