Суд залишив мера Сум під вартою з можливістю застави у 3 мільйони

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 4 жовтня обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, підозрюваному у проханні та одержанні 2,1 млн грн хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ссуддя ВАКС обрав запобіжний захід і директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради – у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 грн застави.

Як нагадали у САП, розслідування встановила, що мер міста спільно з директором Департаменту інфраструктури вимагалихабар за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Упродовж листопада 2022 року-жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання особами неправомірної вигоди на загальну суму 2,13 млн грн.

Як повідомлялося, 2 жовтн мера міста та директора Департаменту викрито "на гарячому" одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів – 1,43 млн грн.