Литва планує наступного року виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро
До видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 млн євро.
Про це в інтерв'ю BNS заявила прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, передає Європейська правда.
За словами Шимоніте, найближчими роками Вільнюсу знадобляться кошти не лише на підтримку біженців війни, але й на продовження підтримки Києва, якщо країни ЄС не домовляться про 50-мільярдний пакет допомоги Україні.
"Україні ми надамо загалом близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 млн євро", – уточнила Шимоніте.
Литовський уряд розгляне проєкт бюджету на 2024 рік у четвер, 5 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Угорщина запропонувала розділити майбутню допомогу Євросоюзу для України на 50 млрд євро, посилюючи занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва.
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