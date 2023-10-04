Реєстрація учасників оптового енергоринку розпочнеться з 15 жовтня, – Нацкомісія

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 4 жовтня ухвалила постанову "Про затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку".

"Процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку розпочнеться з 15 жовтня 2023 року. НКРЕКП розробила графік подання реєстраційної форми для ліцензіатів НКРЕКП – учасників оптового енергетичного ринку за видами діяльності", – сказано в повідомленні Нацкомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Із 1 лютого 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до порядку реєстрації.

Проєкт постанови розроблено на виконання вимог закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT) з метою впровадження процедури реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Документом визначається процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку та процедура їх вилучення з реєстру, список інформації, необхідної для здійснення реєстрації (реєстраційна форма), публічна частина реєстру учасників, яка оприлюднюватиметься на офіційному сайті НКРЕКП, а також ведення регулятором реєстру учасників.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія затвердила ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу.