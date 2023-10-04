БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1485 відвідувачів онлайн
Новини
377 0
держборг (1065) МВФ (1730) облігації (1446) реструктуризація (299) євробонди (618)

МВФ допоможе Україні підготуватися до реструктуризації боргів за євробондами

госдолг

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа 2024 року очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України, переважно у вигляді єврооблігацій, і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Про це голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив на пресконференції за підсумками візиту делегації Фонду до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка б відповідала програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися", – сказав очільник місії МВФ.

Грей нагадав, що український уряд має стратегію реструктуризації боргу, яка є публічним документом і була опублікована в березні.

"Українська влада також має фінансових консультантів, які розроблять точні деталі реструктуризації боргу", – додав глава місії.

Він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом вже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне його врегулювання очікується до закінчення поточної програми EFF, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні наступного року.

Грей також уточнив, що Україна не має наміру реструктуризувати внутрішній борг.

Читайте також: В Офісі президента припускають реструктуризацію держборгу ближче до завершення війни

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Україна отримала згоду власників суверенних єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки. У спільному пакеті з пропозицією суверена запит на отримання згоди кредиторів для відстрочки виплат отримали "Укравтодор" та "Укренерго".

20 липня 2022 року Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 