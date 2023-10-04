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податки (2324) податкова (337) росія (13633) McDonald's (94)

Російський аналог McDonald’s підвищив ціни на бургери через зростання податків

mcdonalds,росія

Російська мережа закладів швидкого харчування "Вкусно и точка", яка придбала ресторани McDonald’s у Росії, підвищила ціни на гамбургери та чізбургери на 10%.

Зростання цін у компанії пояснили змінами в оподаткуванні – з 1 жовтня ставка ПДВ на бургери зросла з 10% до 20%, пише російська редакція Forbes.

Через це вартість найдешевших бургерів у закладах мережі зросла на 3-7 рублів.

У вересні російська Федеральна податкова служба внесла до загальноросійського класифікатора продукції за видами економічної діяльності спеціальний код для такої продукції, наголосивши, що при її реалізації застосовується ставка ПДВ у розмірі 20%.

До цього деякі гравці російського ринку при продажу бургерів використовували знижену ставку в 10%, відносячи їх до хлібобулочних виробів нетривалого зберігання.

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04.10.2023 21:49 Відповісти

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