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Єврокомісія (1067) Китай (2048) розслідування (229) електромобіль (661)

Єврокомісія почала розслідування щодо імпорту електромобілів із Китаю

еврокомиссия

Європейська Комісія офіційно розпочала антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з акумуляторами (BEV) з Китаю.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, розслідування спочатку визначить, чи ланцюжки створення вартості BEV у Китаї отримують вигоду від незаконного субсидування та чи це субсидування завдає чи загрожує завдати економічної шкоди виробникам BEV у ЄС.

Якщо і те, й інше підтвердиться, розслідування вивчить імовірні наслідки та вплив заходів на імпортерів, користувачів і споживачів акумуляторних електромобілів у ЄС.

На підставі результатів розслідування Комісія встановить, чи в інтересах ЄС виправити наслідки несправедливої торгової практики шляхом накладення антисубсидійних мит на імпорт акумуляторних електромобілів з Китаю.

"Комісія почала це розслідування за власною ініціативою, зібравши достатньо доказів того, що нещодавній сплеск недорогого та субсидованого імпорту електромобілів з Китаю до ЄС становив економічну загрозу для промисловості електромобілів ЄС", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Розслідування буде завершено протягом максимум 13 місяців після початку. Якщо це передбачено законом, будь-які тимчасові антисубсидиційні мита можуть бути введені через 9 місяців після початку розслідування, а будь-які остаточні заходи мають бути введені до 4 місяців пізніше або протягом 13 місяців після початку розслідування.

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Ще 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярду жителів прозябав в середньому по долару в день. Молодший брат Радянського Союзу. Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава, яка тіснить всіх на світових ринках.
Зі збільшенням багатства і якості життя китайці навіть стали вище на 15 см між 1968 і 2018 роками. Афганці понизились на 8 см через війни і розрухи.
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04.10.2023 22:39 Відповісти

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