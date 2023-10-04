Єврокомісія почала розслідування щодо імпорту електромобілів із Китаю

Європейська Комісія офіційно розпочала антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з акумуляторами (BEV) з Китаю.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, розслідування спочатку визначить, чи ланцюжки створення вартості BEV у Китаї отримують вигоду від незаконного субсидування та чи це субсидування завдає чи загрожує завдати економічної шкоди виробникам BEV у ЄС.

Якщо і те, й інше підтвердиться, розслідування вивчить імовірні наслідки та вплив заходів на імпортерів, користувачів і споживачів акумуляторних електромобілів у ЄС.

На підставі результатів розслідування Комісія встановить, чи в інтересах ЄС виправити наслідки несправедливої торгової практики шляхом накладення антисубсидійних мит на імпорт акумуляторних електромобілів з Китаю.

"Комісія почала це розслідування за власною ініціативою, зібравши достатньо доказів того, що нещодавній сплеск недорогого та субсидованого імпорту електромобілів з Китаю до ЄС становив економічну загрозу для промисловості електромобілів ЄС", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Розслідування буде завершено протягом максимум 13 місяців після початку. Якщо це передбачено законом, будь-які тимчасові антисубсидиційні мита можуть бути введені через 9 місяців після початку розслідування, а будь-які остаточні заходи мають бути введені до 4 місяців пізніше або протягом 13 місяців після початку розслідування.