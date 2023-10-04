БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1480 відвідувачів онлайн
Новини
1 961 5
МВФ (1730) фінансування (1953)

МВФ чекає від України законів про перевірку видатків політиків та відновлення податкових перевірок

мвф

В рамках другого перегляду програми розширеного фінансування для України Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.

Про це голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив на пресконференції за підсумками візиту делегації Фонду до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що це два ключові елементи", – сказав очільник місії.

За словами Грея, ці рішення очікуються протягом найближчих тижнів.

Він додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування "5-7-9%".

Водночас голова місії МВФ назвав важливим нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування для чиновників, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

"Просто зараз, стосовно структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики", – підсумував він.

Грей також повідомив, що всі кількісні цілі для другого перегляду програми, встановлені на кінець червня, Україна виконала, і це важлива відправна точка і важливе досягнення.

Своєю чергою заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан додала, що Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями продовжить взаємодію з українською владою в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

За її словами, відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію із широким колом зацікавлених сторін.

Читайте також: МВФ відновив роботу свого представництва в Україні

Як повідомлялося, 25 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала технічні дискусії з представниками влади України у межах підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. На початку жовтня місія МВФ здійснила перший за три роки візит в Україну.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн).

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вонючки из МВФ дают в долг под проценты и командуют нашим правительством,как дрессированными мартышками,а америаанский налогоплательщик дает подаяние в десятки раз больше и не имеет никакого влияния и контроля за распределением и за наказанием воришек.
показати весь коментар
04.10.2023 19:40 Відповісти
Коли в любому банку Ви берете кредит, то щоб отримати його, повинні надати гарантії( поручитель чи застава майна і т.д.). Банк хоче упевнитись, що його кредитні кошти повернуться назад. Так само і з МВФ. МВФ дає кошти, однак у нас економіки немає, країна живе за рахунок дотації, тому МВФ, щоб убезпечити свої кошти та дивлячись на економічний бардак в Україні, буде завжди вимагати підвищення податків, тарифів і т.д., знаючи що таким макаром Україна буде повертати борг. Простими словами, МВФ - це той же банк і він шукає гарантії повернення своїх кредитів плюс проценти..за наш рахунок...Тут не МВФ треба псячити, а нашу владу, що окрім мародерства, нічого не робить у внутрішній політиці..Наша влада бігає по всьому світу з протягнутою рукою, замість того, щоб почати піднімати економіку, боротися з корупцією, навести порядок з тарифами і т.д...Але не ця влада, ця лише мародерить і розраховує втекти за кордон..вона банально тут грабує і заробляє..
показати весь коментар
04.10.2023 20:06 Відповісти
Это как ***,если банк дает валяющемуся на дороге бомжу- алкашу с циррозом печени кредит и в качестве гарантии возврата требует от него воткнуть нож в печень самому себе - это абсурд,как можно требовать от украинского правительства повышения налогов и тарифов,усложнения отчетности от бизнеса и ужесточения проверок,что неминуемо приведет к удушению жалких остатков экономики и повышению и без того высокого уровня коррупции,получается - две преступные организации действуют совместно ради одной цели - полного краха украинской экономики.
показати весь коментар
04.10.2023 23:04 Відповісти
банк не дасть кредит бомжу-алкашу, він спочатку вимагатиме від нього справку від нарколога, що той закодувався-підшився від алкоголізму, справку про те, що він влаштувався на роботу і справку про доходи. Так само робить і МВФ.
показати весь коментар
05.10.2023 04:33 Відповісти
Наша экономика лежит без движения,справку ей может выдать только паталогоанатом.
показати весь коментар
05.10.2023 07:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 