Турецька компанія допоможе відбудувати зруйновану росіянами Каховську ГЕС, – "Укргідроенерго"

ПАТ "Укргідроенерго" підписало меморандум із турецькою компанією Dolsar Muhendislik anonim sirketi про співпрацю у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС.

Документ 3 жовтня підписали заступник генерального директора з комерційної діяльності "Укргідроенерго" Богдан Сухецький та координатор міжнародних проєктів Dolsar Джем Акер, повідомляє пресслужба української компанії.

"Російські окупанти підірвали машинну залу та водозливну греблю Каховської ГЕС, що призвело до руйнувань та за результатами попередньої оцінки можна зробити висновок про необхідність здійснення заходів щодо відновлення Каховської ГЕС", – йдеться у меморандумі.

У документі також зазначається, що розвиток паливно-енергетичного комплексу України має на сьогодні пріоритетний статус.

Dolsar Muhendislik anonim sirketi – турецька компанія, що вже більше 50 років успішно працює на турецькому ринку та у 19-ти країнах світу у сфері інженерних консультацій, послуг технічного нагляду та консалтингу на масштабних інфраструктурних об’єктах енергетики, об’єктах транспортної промисловості та водного господарства. В Україні Dolsar працює з 2020 року і надає свої послуги цілій низці об’єктів інфраструктури.

В сфері гідроенергетики Dolsar вже надав свої послуги на більш ніж 200 об’єктах, загальна потужність яких складає близько 35 000 МВт.

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Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" у серпні вже уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєкту підготовчих робіт для відновлення Каховської ГЕС вартістю 124 млн грн.

Раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а на будівництво нової ГЕС знадобиться близько шести років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.