Netflix планує підвищити ціни на підписку після завершення страйків у Голлівуді

Стрімінговий сервіс Netflix планує підвищити ціни для підписників після завершення страйку акторів.

Як пише The Wall Street Journal, це зробить більш привабливою опцію підписки з рекламою, впровадженню якої Netflix опирався довгі роки, передає Forbes.

Сервіс розглядає підвищення цін на кількох ринках у всьому світі, але ймовірно почне підвищувати ціни з США та Канади. Видання не повідомляє, коли точно компанія підвищить вартість підписки та коли відбудуться ці зміни.

За останній рік вартість підписки без реклами в основних стрімінгових сервісів зросла приблизно на 25%, оскільки сервіси намагаються вийти на прибутковість та спонукають клієнтів, які орієнтуються на ціну, переходити на рекламну версію підписки.

Нещодавня хвиля підвищення цін сталася після того, як розважальні компанії втратили мільярди доларів, витрачаючи значні кошти на контент, водночас зберігаючи низькі ціни на свої послуги в гонитві за швидким зростанням.

Великі стрімінгові платформи намагаються залучати підписників за допомогою спортивних трансляцій. Зокрема співрозмовники WSJ зазначають, що Disney+ обговорює запуск нову спортивну підписку за межами США, Warner Bros. Discovery планує додати спортивні трансляції до свого сервісу Max, а Apple TV+ пропонує сезонну підписку на американську футбольну лігу – MLS.

Нагадаємо, Американська гільдія акторів оголосила про страйк 13 липня 2023 року, майже через два місяці після того, як аналогічний страйк оголосила Гільдія сценаристів. Обидві гільдії вимагали підвищення ставок та роялті, а також захисту їхньої роботи від використання ШІ.

Серед вимог акторів було в тому числі і збільшення роялті від переглядів на стрімінгових платформах.

Наразі тривають переговори між профспілкою акторів SAG-AFTRA та Альянсом виробників кіно і телебачення, який представляє студії. Черговий раунд переговорів запланований на 4 жовтня.