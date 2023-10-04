Всі лікарні мають генератори і готові до блекаутів, – МОЗ

Кожна лікарня, яка надає спеціалізовану медичну допомогу та законтрактована із Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), забезпечена щонайменше одним генератором. У разі блекаутів генератори дозволять забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, інформує пресслужба МОЗ.

Він нагадав, що на рівні країни створено координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії, який вже підготував план дій у разі довготривалих відключень.

"Наша головна мета – це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично – протягом кількох секунд", – запевнив Дубров.

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Він додав, що від початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади також були обладнані сонячними панелями з інверторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію.