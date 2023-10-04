У Нацбанку спрогнозували адаптацію ринку до гнучкого курсу гривні протягом тижня-двох

Національний банк України відзначив сплеск чистого попиту на валюту в перший день переходу на режим керованої гнучкості курсу й чекає на його стабілізацію в наступні дні у зв’язку з адаптацією ринку до нових умов.

"Моя особиста оцінка – це тиждень, максимум два", – повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук про терміни стабілізації, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ніколайчука, терміни можуть бути довшими через негативні новини, "у тому числі й розгон паніки в масмедіа, у Facebook".

Заступник голови НБУ зазначив, що ряд продавців валюти в перший день вирішили притримати продаж, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація, тоді як покупці активізувалися, тестуючи нову систему.

Ніколайчук зазначив, що центробанк був готовий до такої ситуації та має достатній обсяг міжнародних резервів для погашення додаткового попиту у перші дні після запровадження гнучкого курсу.

"Тому нічого такого кардинального, що виходило б серйозно за рамки наших очікувань, не сталося", – підкреслив він.

На його думку, в наступні дні цей чистий попит потихеньку згасатиме, у міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності.

Ніколайчук також погодився з оцінками, що попит населення на валюту зріс приблизно на третину у зв'язку з оголошеним переходом до режиму гнучкості курсу.

"Я думаю, що можу підтвердити такі оцінки. Справді, попит населення на валюту зріс як на готівковому сегменті, на небанківському ринку, також ми отримували інформацію від банків про те, що купівля валюти через механізм безготівкового продажу зросла порівняно з попередніми днями", – сказав він.

За його словами, реакція готівкового обмінного курсу 3 жовтня повністю вкладалася в очікування Нацбанку.

"Спочатку курс на 20-30 копійок девальвував, але потім десь у середині дня, коли населення зрозуміло, що, в принципі, правила гри не змінилися, ситуація на тому ж міжбанківському ринку стабільна, курс залишається близьким до офіційного, який був у понеділок і був зафіксований на вівторок, тенденція розгорнулася. І більшу частину цього послаблення, яке відбулося у першій половині дня, готівковий курс відіграв", – прокоментував заступник голови НБУ.

Ніколайчук також зазначив, що подальші дії Нацбанку в монетарній сфері дуже залежатимуть від реакції валютного ринку. Він зазначив, що базовий сценарій НБУ має на увазі стабілізацію попиту на валюту після "короткострокової турбулентності", потім він визначатиметься фундаментальними факторами.

"І, відповідно, ми зможемо продовжити цикл пом'якшення монетарної політики", – резюмував заступник голови НБУ.

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Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.