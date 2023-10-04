Сплатити штрафи за адміністративні порушення ПДР, зафіксовані автоматичними камерами, тепер можна онлайн, – МВС

На офіційних ресурсах Міністерства внутрішніх справ України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксованих комплексами автоматичної фіксації.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції підполковник Олексій Білошицький.

Дізнатися про факт фіксації порушення можна:

на офіційному сайті МВС України: bdr.mvs.gov.ua;

через офіційний мобільний застосунок МВС України – "Штрафи ПДР": Android, IOS;

через чатбот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.

"За допомогою офіційних сервісів можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн", – зазначив Білошицький.

Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в нагоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Застосунок же дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Якщо оплата здійснена протягом 10 днів з моменту отримання постанови, надається знижка 50% при сплаті штрафу.